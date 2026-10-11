11.10.2026 | 9:54

Тигър изяде англичанин в зоопарк

Всички хора са били веднага евкуирани

Мъж е починал, след като е бил нападнат от тигър в парка за диви животни „Йоркшир“ във Великобритания, съобщава Би Би Си.

Полицията на Южен Йоркшир съобщи, че в 13:35 ч. местно време е получила сигнал за мъж, който е влязъл в заграждението на тигрите в парка, намиращ се близо до Донкастър. След това тигърът нападнал мъжа, който починал на място, уточниха от полицията.

Близките му са били уведомени и получават подкрепа от полицейски служители, допълниха оттам.

Паркът за диви животни „Йоркшир“ ще остане затворен през днешния ден заради инцидента.

„Мислите ни са със семейството и близките на човека, който загуби живота си, и изразяваме най-искрените си съболезнования“, казаха от ръководството.

От полицията съобщиха, че тигърът не е пострадал и е останал в заграждението след инцидента, като не е имало опасност за останалите посетители.

„Знаем, че в интернет се разпространяват видеозаписи от случилото се, и призоваваме хората да не ги споделят“, казаха властите.

39-годишната Кармел Пелъм от Уърксоп била на семейна разходка в парка, когато служителите съобщили на нея и близките ѝ, че посетителите трябва да бъдат евакуирани.

Тя разказа, че е чула звуци, наподобяващи „изстрели“, а над парка е кръжал медицински хеликоптер.

„Над заграждението на тигрите имаше голямо черно платнище“, разказва Пелъм.

Тя похвали служителитена парка за начина, по който са реагирали на инцидента, като заяви, че евакуацията е била „много, много добре организирана“.

Паркът за диви животни „Йоркшир“ е открит през 2009 г., а зоната му, наречена „Земята на тигрите“, отваря врати през 2011 г.

Специално изграденият резерват с площ от два акра (около 8100 кв. м) е дом на амурски тигри – застрашен подвид, от който в дивата природа са останали около 500 екземпляра.