21.09.2026 | 11:42

Трагедия в семейството на Синди Крауфорд: Синът ѝ Пресли Гербер почина едва на 27 години

Младият модел е издъхнал в рехабилитационен център в Лос Анджелис, причината за смъртта все още не е установена

Пресли Гербер – единственият син на световноизвестния супермодел Синди Крауфорд и бизнесмена Ранде Гербер, е починал на 27 години в неделя, 20 септември, потвърди представител на семейството.

Данните на съдебния лекар на окръг Лос Анджелис сочат, че младият мъж е издъхнал в рехабилитационен център. Причината за смъртта към този момент не е установена, а аутопсията предстои. Семейството е поискало уединение и отказва допълнителни публични коментари в първите часове след трагичната вест.

Пресли Уокър Гербер е роден през 1999 г. и още като тийнейджър тръгва по професионалния път на майка си. Той започва работа като модел около 15-годишна възраст, а през 2016 г. прави дебюта си на модния подиум в ревю на Moschino в Лос Анджелис. По-късно работи за марки като Calvin Klein и Dolce & Gabbana и участва в редица модни кампании и фотосесии. Vogue го определя още в началото на кариерата му като едно от разпознаваемите лица на новото поколение модели, израснали в семейства, тясно свързани с модната индустрия.

Пресли е по-големият брат на Кая Гербер, която също изгради успешна кариера като модел и актриса. Двамата неведнъж са заставали заедно пред камерите, а в ранните си години участват и в общи фотосесии със своята майка. Синди Крауфорд и Ранде Гербер са женени от 1998 г. и през годините рядко коментират публично личните трудности на децата си. След смъртта на Пресли техен представител заяви единствено, че семейството преминава през изключително болезнен период и има нужда от спокойствие.

През последните години Пресли говореше публично за лични трудности и подкрепяше инициативи, свързани с психичното здраве. През май 2026 г. той се появи заедно с родителите си на събитие в Малибу, посветено на тази тема, като Синди Крауфорд публично изрази гордостта си от участието му. Това бе сред последните широко отразени семейни появи на тримата преди смъртта му.