Тръмп иска депозит от 100 000 долара за „Зелена карта“

Според разглеждания модел гаранцията може да бъде върната, след като имигрантът придобие американско гражданство. Това обаче може да отнеме години, тъй като постоянно пребиваващите обичайно трябва да изпълнят минимален срок и редица други условия, преди да кандидатстват за натурализация.

Размерът на сумата няма задължително да бъде еднакъв за всички. Обсъжда се той да се определя според конкретния кандидат, финансовото му състояние и преценката дали съществува риск да разчита на публични средства след преместването си в Съединените щати.

Част от служителите в американската администрация са предложили горна граница от 100 000 долара. Държавният департамент обсъжда първоначално политиката да бъде изпробвана в ограничен брой държави, преди да бъде взето решение дали да се прилага по-широко.

Говорителят на Държавния департамент Томи Пигот заяви, че президентът Тръмп ясно е посочил своето изискване желаещите да имигрират в САЩ да могат сами да осигуряват издръжката си.

По думите му ведомството разглежда възможността определени кандидати да бъдат задължени да внесат гаранция като доказателство, че разполагат с необходимите средства и няма да се превърнат във финансова тежест за американските данъкоплатци.

Мярката може да засегне хора, които кандидатстват за постоянни имигрантски визи от американските консулства извън страната. При успешното приключване на процедурата те влизат в САЩ като постоянно пребиваващи и получават зелена карта.

Това е различно от лотарията за зелени карти. Голям дял от имигрантските визи се предоставят на роднини на американски граждани и постоянно пребиваващи – съпрузи, родители, деца, братя и сестри.

През миналата година американските власти са издали около половин милион имигрантски визи. Ако новата гаранция бъде приложена в по-широк мащаб, тя може да засегне не само търсещи работа чужденци, но и семейства, които се опитват да се съберат в САЩ.

100 000 долара, заключени за години

Предложението може формално да предвижда връщане на парите, но на практика изисква кандидатите да разполагат с огромен капитал. За семейство от държава с ниски или средни доходи блокирането на 100 000 долара за период от поне няколко години би било почти невъзможно.

Това превръща гаранцията в мощен възпиращ механизъм. Хората, които търсят в САЩ по-висока заплата и по-добър стандарт на живот, често го правят именно защото не разполагат с подобни средства в родината си.

Критиците на идеята вероятно ще я определят като опит законната имиграция да бъде запазена предимно за богатите. Поддръжниците на администрацията ще твърдят, че финансовото обезпечение защитава бюджета и гарантира, че новопристигналите могат да се издържат самостоятелно.

Не е ясно как ще бъде определяна индивидуалната сума, какви ще бъдат условията за освобождаване на гаранцията и какво ще се случва с парите, ако човекът не придобие гражданство, напусне страната или загуби статута си.

Не е обявено и как администрацията планира да въведе подобна мярка от правна гледна точка. Предходните опити на Белия дом да налага изключително високи визови плащания вече се сблъскаха със съдебна съпротива.

Съдът удари таксата от 100 000 долара за H-1B

През юни федерален съдия обяви за незаконна друга мярка на администрацията – плащане от 100 000 долара, наложено върху нови заявления за работни визи H-1B.

Тези визи позволяват на американски работодатели да наемат чужденци за висококвалифицирани позиции в информационните технологии, медицината, образованието, инженерството и научните изследвания.

Съдия Лео Сорокин прие, че плащането действа като данък, който изпълнителната власт няма право да въвежда без разрешение от Конгреса. Администрацията оспори решението и продължава съдебната битка.

Този казус може да се окаже важен и за бъдещата гаранция при зелените карти. Ако тя бъде определена като прикрита такса или финансово препятствие без достатъчно законово основание, почти сигурно ще последват нови дела.

Разликата е, че администрацията може да представи гаранцията като обезпечение, което се възстановява, а не като невъзвръщаемо плащане. Именно тази конструкция вероятно ще бъде използвана като основен юридически аргумент в нейна защита.

Замразени визи за десетки държави

Предложението е част от много по-широка политика за ограничаване както на незаконната, така и на част от законната имиграция. През януари Държавният департамент спря обработването на имигрантски визи за граждани на 75 държави.

Американската администрация мотивира решението с твърдението, че граждани на тези страни разчитат прекомерно на социални помощи след установяването си в САЩ. Ограничението беше въведено за неопределен срок и предизвика правни оспорвания.

Вашингтон вече прилага и гаранции от 5000, 10 000 или 15 000 долара за част от кандидатите за туристически и бизнес визи от определени държави. Сумите се възстановяват при спазване на визовите условия, но самото им изискване рязко намалява броя на хората, които могат да си позволят процедурата.

Именно този модел може да бъде разширен и към имигрантските визи, но с многократно по-голяма сума.

Милион долара за богатите, 100 000 долара бариера за останалите

Контрастът в имиграционната политика на Тръмп е особено видим при т.нар. Златна карта. Програмата беше официално представена през декември 2025 г. като ускорен път към постоянно пребиваване за богати чужденци.

Индивидуалният кандидат трябва да предостави 1 млн. долара на американското правителство и да заплати още 15 000 долара за обработка и проверка. При корпоративното участие сумата достига 2 млн. долара за чуждестранен служител.

Така администрацията едновременно отваря по-бърз път за хората с огромен капитал и подготвя сериозна финансова бариера пред кандидатите с по-ограничени средства.

Белият дом представя политиката като стремеж САЩ да привличат инвеститори, високоплатени специалисти и хора, които няма да зависят от социалната система. Критиците виждат създаване на имиграционен модел, при който финансовото състояние постепенно измества семейните връзки и равния достъп до законна процедура.

Засега кандидатите за зелена карта не дължат гаранция от 100 000 долара. Идеята е на етап вътрешно обсъждане и може да бъде променена, ограничена или изцяло изоставена.

Самият факт, че подобна сума се разглежда от Държавния департамент, обаче показва посоката на администрацията – законната имиграция да бъде достъпна преди всичко за хора, които могат предварително да докажат значителна финансова независимост.