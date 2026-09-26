26.09.2026 | 11:51

Тръмп сложи името си на Ормузкия проток

Иран предлага отваряне на протока срещу вдигане на санкциите и морската блокада

Американският президент Доналд Тръмп публикува в платформата си „Трут соушъл“ карта, на която Ормузкият проток е обозначен като „Проток Тръмп“. Това е първият публичен знак за позицията му, след като Иран предложи ново споразумение за отваряне на ключовия воден път. Президентът на САЩ Доналд Тръмп предложи Ормузкият проток да бъде преименуван още по-рано в същата социална мрежа, заявявайки, че стратегическият маршрут вече е под американски контрол. Опитите на Иран да наложи такси за преминаване и ответните мерки на Вашингтон продължават да бъдат в центъра на спора за свободата на корабоплаването в региона.

Новото развитие идва след годишната среща на световните лидери в ООН. Иранският президент Масуд Пезешкиан отпътува от Ню Йорк за Техеран, като отхвърли заплахите на Тръмп за „унищожаване“ на Ислямската република, но остави вратата отворена за дипломация.

Пред журналисти иранският външен министър Абас Арагчи обяви, че съгласно предложението на Техеран, страната ще отвори отново Ормузкия проток и ще възобнови преговорите по ядрената си програма в рамките на седем дни. Условието е САЩ да вдигнат морската блокада на иранските пристанища, да отменят санкциите върху продажбите на петрол и да спазват примирие, обхващащо и Ливан.