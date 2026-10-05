05.10.2026 | 8:39

Тв разгром: „Игри на волята“ води с двойна преднина пред завърналата се „Фермата“

Юбилейният сезон на риалитито по bTV тръгна трудно, а Иван и Андрей виждат причините в объркания старт, смяната на лицата и опита форматът да прилича повече на „Ергенът“

Есенната телевизионна битка, която трябваше да върне „Фермата“ сред големите играчи в праймтайма, засега се развива в една посока. „Игри на волята“ по NOVA държи почти двойна преднина в най-важната за рекламодателите аудитория между 18 и 59 години, а завърналото се след двегодишна пауза риалити на bTV не успява да възстанови позициите, които имаше в най-силните си години. По публикуваните седмични данни приключенското шоу достига 36,21% пазарен дял и приблизително 361 400 зрители, докато „Фермата 10“ остава на 19% и около 178 500 зрители. Разликата вече не изглежда като лоша вечер, а като тенденция.

Още премиерните данни очертаха проблема. При старта на новия сезон „Игри на волята“ достига 39,3% дял в групата 18-59 години, докато общият резултат на bTV в същия часови пояс е 17,3%. Няколко дни по-късно съотношението остава сходно – 37,5% за формата на NOVA срещу 18,5% за конкурентната програма на bTV в същия слот. Тези числа са разпространявани от NOVA и трябва да бъдат четени именно като данни, предоставени от конкурента, но разликата е достатъчно голяма, за да покаже трудния старт на „Фермата“.

Сегашният резултат е особено болезнен за bTV, защото „Фермата“ някога беше един от най-разпознаваемите формати на телевизията. В силните си сезони предаването стигаше до над 40% пазарен дял, а дори деветият сезон, определян тогава като по-слаб, започна над 30% и впоследствие се движеше около 25-26%. Сега десетото издание не само не се връща към тези нива, а стартира под резултатите, които преди години биха били приемани като тревожни.

Именно върху това акцентират Иван Христов и Андрей Арнаудов – хората, чиито имена в продължение на девет сезона бяха почти неразделни от марката „Фермата“. В свой подкаст двамата анализират защо според тях юбилейният сезон е попаднал в толкова тежка позиция още от първите седмици. Техният прочит е критичен, но трябва да се отчете и очевидният контекст – те вече не са продуценти на предаването и коментират продукт, който доскоро беше техен.

Първата им критика е насочена към старта. След продължителна рекламна кампания за премиера на 31 август, bTV излъчва първи епизод още на 29 август. Според Иван и Андрей подобен ход е объркал зрителите и е обезсмислил част от предварителната промоция. Към това те добавят и самия момент – края на август, когато голяма част от аудиторията все още е в отпуск и телевизионният сезон по традиция не е в пълната си сила.

Втората промяна е далеч по-дълбока – „Фермата“ вече трябва да съществува без лицата, които девет сезона я водеха и продуцираха. Флагман.бг писа още през март, че Иван и Андрей няма да работят по новото издание и че bTV търси нова формула и нови водещи. Самото завръщане след две години пауза означаваше рестарт на познат бранд, но с различен екип и различен екранен образ.

Най-острата критика на бившите продуценти е към промяната на самия характер на предаването. Според тях новата „Фермата“ се опитва да вземе типажи, конфликти и визуален език от „Ергенът“, вместо да пази старата си идентичност – физически труд, съревнование, български традиции и отношения между хора, поставени в трудна среда. Ако това е вярно, проблемът не е само в участниците или водещите, а в опита две различни публики да бъдат събрани насила в един продукт.

Реакциите на зрители в телевизионни форуми показват, че около този въпрос има разделение. Част от публиката приема новите водещи и смята, че основният проблем е силата на „Игри на волята“, а не промяната във „Фермата“. Други споделят именно критиката, че форматът е загубил част от стария си характер и се е приближил прекалено до естетиката на любовните риалити предавания. Това не е представително проучване, но показва къде минава линията на зрителския спор.

Има и по-голям проблем за bTV – конкуренцията не идва само от едно предаване. „Ергенът: Любов в рая“ достига 21,44% дял, а „Гласът на България“ се движи около 30% и близо 290 000 зрители в същата важна демографска група. Така телевизията разполага с отделни силни продукти, но „Фермата“ към този момент не е сред тях. За формат, върнат след двугодишна пауза и представян като юбилейно завръщане, това е особено неприятна стартова позиция.

Съперничеството с „Игри на волята“ също не започва сега. Още през 2021 г. Флагман.бг писа за спад на „Фермата“ именно на фона на силното представяне на шоуто по NOVA. Тогава също се поставяше въпросът дали форматът не губи част от най-лоялната си публика и дали участниците и сюжетите не се отдалечават от онова, което първоначално го направи успешен. Пет години по-късно спорът изглежда почти същият, само че разликата в рейтингите вече е още по-видима.

Засега най-важният въпрос не е дали „Фермата 10“ е провалена, а дали има време да обърне тенденцията. Риалити форматите често променят резултатите си след първите седмици, когато сюжетите се развият и публиката изгради привързаност към конкретни участници. При сегашната разлика обаче bTV има далеч по-трудна задача – трябва не само да върне зрители, а да ги отнеме от конкурент, който в този часови пояс вече е изградил навик и стабилна аудитория.

Ако това не се случи, десетият сезон рискува да остане в историята не като голямото завръщане на „Фермата“, а като моментът, в който една от най-силните марки на bTV окончателно изгуби битката за праймтайма.