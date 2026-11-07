07.11.2026 | 18:46

„Тя е лудичка”: Слави Трифонов ли спря назначението на Ива Митева за зам.-министър

Тя била умишлено подведена, че ще бъде устроена като заместник на Георги Пеев, за да си тръгне доброволно и по собствено желание от правната дирекция на Министерски съвет, без да устройва панаири

Слави Трифонов е осуетил назначението на Ива Митева за заместник-министър на транспорта, научи „Уикенд“ от свои източници от „Прогресивна България“. Преди дни бившата шефка на Народното събрание и някогашен високопоставен функционер в партията на Слави Трифонов „Има такъв народ“ изригна срещу Румен Радев, че премиерът стои с наведена глава, докато инсталират некомпетентни и безскрупулни хора на високи позиции във властта.

Според разказа на Митева, тя получила предложението за зам.-министър лично от министъра на транспорта Георги Пеев, който сам я потърсил, защото имал нужда от човек с опит в законодателството. Двамата провели среща, след която министърът разговарял с Румен Радев и получил съгласието му. Впоследствие министерството дори разпространило информация за предстоящото назначение.

„Предложението обаче стигна до началника на кабинета Николай Копринков. Стои вече повече от 4 месеца там, в този кабинет. Изумена съм как е възможно Румен Радев да одобри назначение, а началникът на кабинета му да го спре. Това показва слабост, страхливост. Това показва, че имаме хора, които ни управляват и нямат гръбнак, нямат собствено мнение”, разправя Ива Митева.

Според отлично информирани източници от партията на Румен Радев в казуса с осуетеното назначение на Ива Митева за зам.-министър на транспорта Николай Копринков няма никаква вина. „Слави, а не Копринков, спря кариерата на Ива Митева в „Прогресивна България“ още когато тя беше назначена в правната дирекция на Министерски съвет. Тогава Дългия лично се обади на Румен Радев, за да го предупреди да не прави неговата грешка и да не й се доверява, защото горчиво ще съжалява.

Слави твърдеше, че Ива Митева е емоционално нестабилна, има психически проблеми и е готова да хвърли всеки „под влака“, за да върви напред“, разказа човек от обкръжението на министър-председателя. „Тя е лудичка”, били думите на Трифонов.

Според думите му Ива Митева подала молба за напускане като директор в правната дирекция на Министерски съвет не в знак на протест, а тъй като е очаквала назначението си за зам.-министър на транспорта. Тя била умишлено подведена, че ще бъде устроена като заместник на Георги Пеев, за да си тръгне доброволно и по собствено желание от правната дирекция на Министерски съвет, без да устройва панаири.

Освен това Ива Митева не била желана в екипа от назначената през лятото от Румен Радев за главен секретар на Министерския съвет Камелия Нейкова, която през 2021 г. беше избрана за председателка на Централната избирателна комисия (ЦИК), след като беше издигната за поста от партията на Слави Трифонов „Има такъв народ“.

Политическата кариера на Ива Митева стартира през 2020 г. с регистрирането на „Има такъв народ“ и влизането на шоумена Слави Трифонов в политиката. Преди да стане депутат от ИТН и председател на 45-ото и 46-ото Народно събрание, Митева дълги години беше юрист в правната дирекция на парламента.

Разправят, че големия разрив между Слави и Ива Митева настъпил през лятото на 2022 г. покрай бурните събития около свалянето на кабинета на Кирил Петков. Преди Слави и депутатите му да инициират вот на недоверие срещу правителството, депутатите от 47-ото Народното събрание свалиха парламентарния шеф Никола Минчев, а на негово място трябваше да бъде избрана Ива Митева.

В денят, в който беше планиран изборът за нов председател на 47-ото Народно събрание обаче, Митева сензационно оттегли кандидатурата си за наследник на Никола Минчев като парламентарен шеф. По-рано избирането й беше смятано за сигурно, след като представители на всички партии без „Продължаваме промяната“, „Демократична България“ и БСП бяха дали изявления, че ще гласуват за нея.

„Няма да бъда кандидат за председател на парламента на този етап, до момента, в който не се успокои обстановката. Смятам, че председател на парламента трябва да е човек, за когото ще има съгласие от целия парламент и аз не знам кой колега би се нагърбил с тази работа…Никой няма да иска да е в това положение и да бъде унижаван всеки ден“, обяви тогава пред журналисти Ива Митева.

Нейни бивши съпартийци от „Има такъв народ“ си спомнят, че тогава Митева не обявила предварително решението си пред Слави Трифонов и пред Тошко Йорданов, а ги изненадала неприятно, а впоследствие се оправдала, че е била в прединсултно състояние с парализирана челюст вследствие на силен емоционален стрес, породен от напрегнатата политическа обстановка и събралите се хиляди протестиращи в подкрепа на Никола Минчев.

Любопитна подробност е, че Ива Митева е била гласена и за кандидат за президент от ИТН през 2021 г., когато партията бе първа политическа сила, а самата тя бе шеф на парламента с удивително висок рейтинг. В последния момент обаче Слави Трифонов отказал да я издигне, а вместо това партията му подкрепи Румен Радев за втори мандат. Мнозина смятат, че Митева е имала реални шансове да бъде избрана за държавен глава.

През февруари 2023 г. Ива Митева напусна „Има такъв народ“ и съвместно с Любомир Каримански учреди политическата формация „Заедно“. Паралелно с това юристката от Разград се устрои на блага служба в Народното събрание – стана шефка на правните референти, преди през 2024 г. да бъде отстранена от поста пак „благодарение“ на Слави Трифонов.