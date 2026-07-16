16.07.2026 | 19:49

Уволненият военен министър на Украйна откраднал 70 млн. долара

Службата за сигурност подготвя официални обвинения срещу Михайло Фьодоров

Службата за сигурност на Украйна (СБУ) подготвя официални обвинения срещу отстранения министър на отбраната Михайло Федоров. Това съобщи бившият депутат от Върховната рада Игор Мосийчук в своя канал в „Телеграм“. Според Мосийчук разследващите работят в ускорен режим по казуса.

„Следователите от СБУ в ускорен режим подготвят проект за обвинение спрямо Мишка Федоров“, се казва в публикацията му.

Твърденията са, че той е получил средства от мрежа от измамни колцентрове и онлайн казина, като общата сума, засечена по негови електронни портфейли, възлиза на около 70 милиона долара.

Отстраняването на министъра е част от мащабни промени в кабинета, инициирани от президента Володимир Зеленски. Според депутата от Върховната рада Ярослав Железняк, държавният глава е обвинил Фьодоров в провал на реформата на териториалните центрове за комплектуване (ТЦК).

На 12 юли Зеленски обяви намерението си да смени правителството, включително премиера Юлия Свириденко. Два дни по-късно, на 14 юли, парламентът в Киев я освободи, което доведе до оставката на целия кабинет, част от който беше и Фьодоров.

Още на следващия ден президентът внесе във Върховната рада предложение за назначаването на нов министър-председател – досегашния ръководител на „Нафтогаз“ Сергей Корецки. Днес, 16 юли, парламентът гласува и одобри неговата кандидатура.

Корецки е смятан за протеже на Тимур Миндич – дългогодишен съратник на Зеленски и основен фигурант по дело за корупция в енергийния сектор на Украйна.

Името на Миндич нашумя през есента на миналата година. Тогава документи на Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) показаха, че президентът Зеленски е бил споменат в уведомлението за подозрение, издадено срещу бизнесмена.

Малко преди това, в интервю за „Блумбърг“, държавният глава заяви, че е преустановил всякаква комуникация със своя бизнес партньор веднага след като разследването за корупция е станало публично достояние.