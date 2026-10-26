26.10.2026 | 19:23

В. „Билд“ гърми: Нови следи за изчезналата Ружа Игнатова

Става дума за убийство, застрелян полицейски шеф и пластични операции на лицето

Преди 9 години изчезна Ружа Игнатова – основателката на финансовата пирамида OneCoin, която измами с милиарди евро милиони инвеститори по целия свят. Германският в. „Билд“ публикува днес обширен материал за най-известната криптокралица. „На 25 октомври 2017 г. Ружа Игнатова, тогава на 37 години, се качва на самолет на „Райънеър“ в София. Дестинацията е гръцката столица Атина. Но след пристигането си там жената, която измами инвеститори с четири милиарда евро чрез измислената криптовалута „OneCoin“, изчезва безследно. По-късно в България в дома на застрелян полицейски шеф са открити секретни досиета. Според тях тя е била убита по поръчка на наркобос. Но има сериозни съмнения в тази версия. Това не би бил първият гениален блъф на най-издирваната жена в света“, пише вестникът.

Това е живот на рекордни обороти. Без компромиси. С измамен съпруг, двама любовници и бебе, родено от сурогатна майка. И с един от най-големите финансови скандали в историята.

Всичко започва в малкото градче Шрамберг в Шварцвалд, провинция Баден-Вюртемберг.

Ружа Игнатова е родена през 1980 г. На десетгодишна възраст се премества със семейството си в Германия, където завършва гимназия с отличен успех, следва право и защитава докторска степен.

Но вместо да стане адвокат, тя се превръща в най-издирваната жена в света. В разгара на бума на първите дигитални криптовалути Ружа разработва коварна фиктивна схема, с която от 2014 г. нататък измамва три милиона инвеститори по целия свят. Заедно със съучастници Игнатова пуска на пазара измислената валута „OneCoin“, зад която в действителност се крие финансова пирамида.

„Секретно досие“ в сейфа на убития шеф на криминалната полиция

Докато следователите вече я издирват, на 25 октомври 2017 г. тя се качва на самолет за Атина. Твърди се, че на летището я посрещат двама рускоговорящи мъже, а бодигардовете ѝ се връщат без нея.

Това е последната следа към криптокралицата – до момента, в който в българската разследваща платформа Bird.bg се появяват документи, за които се твърди, че доказват убийството ѝ. Те са открити в сейфа на високопоставен полицай. Бившият началник на криминалната полиция във Второ районно управление в София е убит през 2022 г. с три изстрела.

В секретните досиета се появяват имената на корумпирани прокурори, полицаи и бизнесмени. И се споменава влиятелният наркобарон Христофорос Аманатидис, известен като Таки.

Твърди се, че първоначално той се хвалел, че негови хора се грижат за сигурността на Ружа Игнатова. Според доклад на агент обаче впоследствие наредил криптокралицата да бъде убита, „за да заличи следите от участието си в измамната схема „OneCoin“.

По-конкретно – за да прикрие факта, че е прал пари от наркотици чрез фалшивата криптовалута, пише в. „Билд“.

Хвърлили ли са криптокралицата в морето?

Твърди се, че близък роднина на Таки, след като се напил, изтървал, че Игнатова е била убита в Гърция през 2018 г. – една година след изчезването ѝ. Тялото ѝ било разчленено и хвърлено в Йонийско море.

Извършителят бил любимият убиец на наркобоса – мъж с прякор Слепия. Има обаче един проблем: както междувременно установили разследващите, по същото време той се намирал в затвор в Нидерландия заради контрабанда на хероин.

Игнатова се издирва с национална и европейска заповед за арест. Освен това американското Федерално бюро за разследване (ФБР) я включва като единствената жена сред десетте най-издирвани престъпници в света и е обявило награда от пет милиона долара за информация.

От Провинциалната криминална служба на Северен Рейн-Вестфалия (LKA NRW), която ръководи издирването на криптокралицата в Германия, заявяват в отговор на запитване на“Билд“: „Не можем да коментираме спекулациите относно евентуалната смърт на д-р Ружа Игнатова, тъй като не разполагаме с надеждни доказателства в тази посока.“

Говорителка на службата допълва: „Мога да ви съобщя, че д-р Ружа Игнатова продължава да фигурира в списъка на издирваните престъпници и че служителите на LKA NRW, натоварени с издирването ѝ, проверяват и най-малката следа за местонахождението ѝ.“

Онлайн информацията за издирването е актуализирана скоро – на 8 октомври. Става дума за въпроса: как би могла да изглежда днес милиардната измамница?

Игнатова е висока 1,63 метра. Преди изчезването си е имала бенка на носа. В актуализираното съобщение за издирването на германските служби внезапно се появява следното уточнение: „Цветът на косата може да е променен, външността може съзнателно да е променена чрез пластични операции.“

Специалист по естетична медицина: Лицата могат да бъдат напълно променени

Дюселдорфският лекар по естетична медицина д-р Афшин Фатеми, специалист по дерматология с фокус върху естетичните процедури, обяснява пред „Билд“: „Черти на лицето могат да бъдат напълно променени. В крайна сметка това може да доведе дотам, че човек да заблуди дори биометричните системи за лицево разпознаване – или собствената му майка вече да не го познае.“

За целта например се използва собствена мастна тъкан, с която се променя обемът на брадичката и скулите. По подобен начин може да се коригира и размерът на очите. Към това се добавят операции на носа, както и промени в линията на косата, пигментацията на кожата и цвета на очите.

Според близък до семейството Константин Игнатов е разговарял по телефона със сестра си и след изчезването ѝ. Показана е снимка на двамата на общо коледно тържество през 2016 г.

Разследващите очевидно изхождат от предположението, че Игнатова се укрива в чужбина под нова самоличност. Съществуват множество слухове. Например, че може да се е скрила при бивши бизнес партньори в Дубай.

По-обещаващи може да се окажат следите към Русия. И то не само заради загадъчните мъже, които я посрещнали на летището. Твърди се, че тя е разказвала на свои доверени хора за „богата и влиятелна личност от Русия“, която трябвало да ѝ помага.

Какво знае братът на Игнатова?

Има един човек, който почти със сигурност знае истината: брат ѝ Константин Игнатов. Бивш шофьор на мотокар, самият той е бил колоритна фигура в империята OneCoin. Арестуван е в САЩ, осъден е на 34 месеца затвор и е освободен през 2024 г.

Бивш съучастник е заявил пред съда: „Във всеки случай знам, че Константин поддържаше редовен и пряк телефонен контакт с Ружа – и то още през март 2019 г., дълго след предполагаемия заговор за убийството ѝ.“

И тези твърдения обаче не могат да бъдат доказани. Константин Игнатов живее в България и отдавна търси публичност – този път като ютюбър и автор на книги. През декември се очаква да даде показания като свидетел по дело в Дармщат.

На подсъдимата скамейка е бившият съпруг на криптокралицата – известният юрист Бьорн С. Обвинението срещу него е за пране на пари. Твърди се, че той е получил луксозна вила и почти осем милиона евро от измамната схема „OneCoin“.

Мъжът, който е търпял присъствието на двама любовници в живота на съпругата си и сега се грижи за общата им дъщеря, разказва: „Запознахме се, докато следвахме. Това беше любов от пръв поглед. Бях впечатлен от това колко умна и самоуверена беше тя. Ружа може да спечели хората на своя страна само за няколко минути и никога повече не ги изпуска.“

Но накрая вероятно е изоставила всички. Бившият съпруг на криптокралицата заявява пред съда: „Повече не съм чувал нищо от Ружа. Нямаше сбогуване. Нищо.“