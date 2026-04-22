22.04.2026 | 12:59

Ваня Стефанова стана и.ф. главен прокурор

Тя е сред най-близките на Борислав Сарафов, ще ръководи държавното обвинение до октомври

Новият и.ф. главен прокурор е досегашната заместничка на Борислав Сарафов Ваня Стефанова. Тя зае поста през януари 2024 г. – седмица преди насроченото изслушване във Висшия съдебен съвет в процедурата за избор на главен прокурор, в която Сарафов беше единствен кандидат. (В последствие процедурата беше прекратена с промените в закона, които ограничиха и срока на и.ф. на 6 месеца.)

Стефанова е един от близките на Сарафов и в последните месеци неизменно е до него при обиколките му из прокуратурите в страната. Затова едва ли може да се очаква и някакъв завой в политиката и позициите на прокуратурата.

Преди назначението на Стефанова Сарафов дълго време работи само с един заместник – Елена Каракашева, след като другият – Мария Павлова, стана служебен министър на правосъдието. Преди година обаче и Каракашева напусна Сарафов, за да се върне във Върховния касационен съд като съдия. После, през май 2025 г. той си взе за заместник и Магдалена Лазарова.

Преди да стане зам. главен прокурор, Стефанова завеждаше отдел „Специализиран“ във Върховната прокуратура. Тя е завършила Софийския университет. Новият и.ф. главен прокурор е магистрат от кариерата, като в периода 2013 – 2015 г. беше и зам.-председател на ДАНС. Като прокурор е работила по прословутото дело за т.нар. афера „Костинброд“, свързано с изборни престъпления, което се оказа поредната шумна акция, спукала се като балон.