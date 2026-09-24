24.09.2026 | 21:28

Вицепрезидентът на Лупи е със съветско гражданство, ЦИК го отстрани от изборите

Решението подлежи на обжалване пред ВАС

Регистрацията на кандидата за вицепрезидент Сергей Петков Инджов е обявена за недействителна, съобщиха от Централната избирателна комисия (ЦИК). Той е част от кандидатската листа за президент и вицепрезидент Александър Трифонов Томов – Лупи и Сергей Петков Инджов, издигнати от партия „Българска социалдемокрация – Евролевица“, за участие в изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври.

ЦИК е била информирана с писмо на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ (ГРАО) и приложена справка, че придобитото от кандидата гражданство по рождение е „съветско“.

В допълнение в писмото е посочено, че за него има съставен акт за раждане в Карлово, в който в графа „Бележки“ е отбелязано, че въз основа на молба на родителите детето приема съветско гражданство.

Така не са изпълнени законовите изисквания, според които право да бъде избиран за президент и вицепрезидент има всеки български гражданин по рождение, който няма друго гражданство.

То подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

На 22 септември ЦИК е регистрирала за кандидат за президент Александър Томов, и кандидат за вицепрезидент Сергей Инджов.