Вижте водачите на БСП за изборите

Благоевград – проф. Георги Михайлов
Бургас – Петър Кънев
Варна – Корнелия Нинова
Велико Търново – Явор Божанков
Видин – Филип Попов
Враца – Александър Симов
Габрово – Крум Дончев
Добрич – Димитър Данчев
Кърджали – Велизар Енчев
Кюстендил – Бойко Клечков
Ловеч – Ирена Анастасова
Монтана – Атанас Костадинов
Пазарджик – Драгомир Стойнев
Перник – Стоян Мирчев
Плевен – проф. Румен Гечев
Пловдив – проф. Иво Христов
Пловдив – област – Манол Генов
Разград – Елка Неделчева
Русе – Крум Зарков
Силистра – Вяра Емилова
Сливен – Атанас Зафиров
Смолян – Петя Михалевска
София 23-и МИР – Христо Проданов
София 24-и МИР – Георги Свиленски
София 25-и МИР – Корнелия Нинова
София – област – Иван Ченчев
Стара Загора – Георги Кадиев
Търговище – Кольо Милев
Хасково – Владимир Маринов (АБВ)
Шумен – Иван Иванов
Ямбол – Кристиан Вигенин
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