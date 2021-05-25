25.05.2021 | 15:15
Вижте водачите на БСП за изборите
Драгомир Стойнев взима Пазарджик, Велизар Енчев се бори за депутат от Кърджали
Излязоха водачите на листи на БСП в коалиция с АБВ, някогашния отцепник Георги Кадиев и досегашните партньори на левицата, които червените днес обсъждат на пленум. Шефката на БСП Корнелия Нинова повежда Варна и 25-и МИР – София.
Опозиционерът на нейната политика Драгомир Стойнев става водач на списъка в Пазарджик. Хасковската листа се дава на АБВ.

Благоевград – проф. Георги Михайлов

Бургас – Петър Кънев

Варна – Корнелия Нинова

Велико Търново – Явор Божанков

Видин – Филип Попов

Враца – Александър Симов

Габрово – Крум Дончев

Добрич – Димитър Данчев

Кърджали – Велизар Енчев

Кюстендил – Бойко Клечков

Ловеч – Ирена Анастасова

Монтана – Атанас Костадинов

Пазарджик – Драгомир Стойнев

Перник – Стоян Мирчев

Плевен – проф. Румен Гечев

Пловдив – проф. Иво Христов

Пловдив – област – Манол Генов

Разград – Елка Неделчева

Русе – Крум Зарков

Силистра – Вяра Емилова

Сливен – Атанас Зафиров

Смолян – Петя Михалевска

София 23-и МИР – Христо Проданов

София 24-и МИР – Георги Свиленски

София 25-и МИР – Корнелия Нинова

София – област – Иван Ченчев

Стара Загора – Георги Кадиев

Търговище – Кольо Милев

Хасково – Владимир Маринов (АБВ)

Шумен – Иван Иванов

Ямбол – Кристиан Вигенин

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