Вижте водачите на БСП за изборите

Излязоха водачите на листи на БСП в коалиция с АБВ, някогашния отцепник Георги Кадиев и досегашните партньори на левицата, които червените днес обсъждат на пленум. Шефката на БСП Корнелия Нинова повежда Варна и 25-и МИР – София.

Опозиционерът на нейната политика Драгомир Стойнев става водач на списъка в Пазарджик. Хасковската листа се дава на АБВ.