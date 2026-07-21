21.07.2026 | 17:11

Вучич: Защо не ме наричат Румен Радев, а Путин от „Тему“?

Сръбският президент потвърди, че се готви да напусне и да стане премиер, както направи и Радев

„Защо казват Путин, а не Румен Радев“, попита сръбският президент Александър Вучич в задочен спор с опозиционера Борко Стефанович, който го оприличи на „Путин от Temu“, предаде БГНЕС от Белград.

Вучич вече на няколко пъти обяви плана си да се откаже от президентския пост и да се върне като премиер, какъвто беше в периода 2014-2017 г. Затова Стефанович го сравни с Владимир Путин, който, за да избегне противоречието с руската конституция, направи премиера Дмитрий Медведев президент (2008-2012 г.), а самият той стана министър-председател. Така получи възможност отново да започне президентските си мандати от 2012-а насам.

Вучич обаче направи сравнение с Румен Радев, който пък се отказа година преди края на мандата си като президент, за да участва в изборите и да стане премиер.

Сръбският лидер, който е и водач на Сръбската прогресивна партия, заяви, че първо правителството с премиер Джуро Мацут, ще подаде оставка. После той ще насрочи парламентарни избори и чак тогава ще се оттегли като президент. По-рано Вучич заяви, че тези избори вероятно ще са в началото на декември.

„В момента съществува възможност правителството и аз да подадем оставка и след два дни Народната скупщина да ме избере за министър-председател, ако имам мнозинство в парламента. Такава възможност съществува, но за мен това не е вариант. Няма да си давам длъжност, за която не съм получил гласа на народа. Макар всичко това да е по закон, макар да е напълно законно и легитимно, аз няма да го направя. Когато и ако поискам гласа на народа за тази длъжност, едва след като го получа, бих могъл евентуално да стана министър-председател“, подчерта Вучич пред проправителствената телевизия „Пинк“.

„В момента, в който получа уведомление от правителството или от Народната скупщина, ще насроча избори за народни представители. Още известно кратко време – няколко дни или най-много две седмици – ще остана президент на републиката, защото имам много важни държавни задачи, които трябва да изпълня, и затова няма да участвам в кампанията. Тогава ще се присъединя към листата „Обединена Сърбия“, защото ще подам оставка, ще напусна всички държавни помещения и ще предам цялата документация. И няма голяма философия – ще се кача в автомобила си, чака ме моята „Шкода“, и ще обикалям Сърбия от място на място, за да търся подкрепата на хората за мандат като министър-председател, ако бъде взето такова решение“, каза още Вучич, който в нито една от данъчните си декларации не е заявил, че притежава личен автомобил.

Пред Nova.rs пък опозиционерът Борко Стефанович заяви също така, че социологическо проучване показва, че Вучич е приключил политическата си кариера.