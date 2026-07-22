22.07.2026 | 13:22
САЩ гарантират, че ще ни защитят от Иран
Кметовете на общините в Ямболско излязоха със специална позиция против американските самолети

САЩ обещаха да защитят България от Иран. Това стана ясно от безпрецедентни постове в социалните мрежи на Европейското командване на въоръжените сили на САЩ (USEUCOM). Заради искането за разполагане на 8 американски самолети-цистерни в авиобаза „Безмер“ и разгарящите се дебати в България по темата американската армия направи специално съобщение.

В него се казва: „САЩ разполагат с регионални отбранителни способности на източния фланг на НАТО, включително в България, и си сътрудничат тясно с българското правителство, както и със съюзниците и партньорите си в по-широкия регион, за да поддържат бдителност спрямо всякакви потенциални заплахи и да им противодействат“.

 

В същото време кметовете на общините Ямбол, Тунджа, Елхово, Стралджа и Болярово излязоха с обща позиция срещу предложението за временно разполагане на американски военни самолети-цистерни и съпътстващ военен персонал в авиобаза „Безмер“.

В позицията си местните управници посочват, че са взели решението след срещи и разговори с жители на региона, които са изразили „сериозна обществена тревога“ относно възможните последици от подобен ход.

„Не подкрепяме разполагането на военни самолети и персонал в авиобаза „Безмер“, когато тяхното присъствие е свързано с подпомагане на операции в регион, в който се водят активни военни действия“, заявяват кметовете. Според тях подобно решение би могло да създаде допълнителни рискове и напрежение както за област Ямбол, така и за страната.

Междувременно жители на ямболското село Безмер започнаха подписка срещу планираното пребазиране на военни самолети, цистерни и техника в района на авиобазата край селото. Подписката е оставена в местен магазин, където всеки желаещ може да изрази позицията си, разказва Би Ти Ви в специален репортаж.

В текста на документа жителите изразяват категорично несъгласие с разполагането на американски военни самолети и цистерни. Като основни мотиви те посочват опасения за сигурността и липсата на достатъчно диалог с местните хора.

В селото живеят около 1000 души, но мненията сред тях са разделени. Част от хората подкрепят опасенията, изразени в подписката, докато други все още не са решили дали ще се присъединят към нея.

Местните настояват за повече информация и яснота относно плановете за авиобазата и влиянието им върху живота в района.

Очаква се подписката да продължи, като организаторите ще събират мненията на жителите на Безмер и околните населени места.

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