22.07.2026 | 13:22

САЩ гарантират, че ще ни защитят от Иран

Кметовете на общините в Ямболско излязоха със специална позиция против американските самолети

САЩ обещаха да защитят България от Иран. Това стана ясно от безпрецедентни постове в социалните мрежи на Европейското командване на въоръжените сили на САЩ (USEUCOM). Заради искането за разполагане на 8 американски самолети-цистерни в авиобаза „Безмер“ и разгарящите се дебати в България по темата американската армия направи специално съобщение.

В него се казва: „САЩ разполагат с регионални отбранителни способности на източния фланг на НАТО, включително в България, и си сътрудничат тясно с българското правителство, както и със съюзниците и партньорите си в по-широкия регион, за да поддържат бдителност спрямо всякакви потенциални заплахи и да им противодействат“.

The U.S. has regional defense capabilities in NATO’s eastern flank, including Bulgaria, and we work closely with the Bulgarian government, as well as our Allies and partners in the broader region, to remain vigilant against – and to counter – any potential threats. pic.twitter.com/G5UCSsLsXf — U.S. European Command (@US_EUCOM) July 21, 2026

В същото време кметовете на общините Ямбол, Тунджа, Елхово, Стралджа и Болярово излязоха с обща позиция срещу предложението за временно разполагане на американски военни самолети-цистерни и съпътстващ военен персонал в авиобаза „Безмер“.

В позицията си местните управници посочват, че са взели решението след срещи и разговори с жители на региона, които са изразили „сериозна обществена тревога“ относно възможните последици от подобен ход.

„Не подкрепяме разполагането на военни самолети и персонал в авиобаза „Безмер“, когато тяхното присъствие е свързано с подпомагане на операции в регион, в който се водят активни военни действия“, заявяват кметовете. Според тях подобно решение би могло да създаде допълнителни рискове и напрежение както за област Ямбол, така и за страната.

Междувременно жители на ямболското село Безмер започнаха подписка срещу планираното пребазиране на военни самолети, цистерни и техника в района на авиобазата край селото. Подписката е оставена в местен магазин, където всеки желаещ може да изрази позицията си, разказва Би Ти Ви в специален репортаж.

В текста на документа жителите изразяват категорично несъгласие с разполагането на американски военни самолети и цистерни. Като основни мотиви те посочват опасения за сигурността и липсата на достатъчно диалог с местните хора.

В селото живеят около 1000 души, но мненията сред тях са разделени. Част от хората подкрепят опасенията, изразени в подписката, докато други все още не са решили дали ще се присъединят към нея.

Местните настояват за повече информация и яснота относно плановете за авиобазата и влиянието им върху живота в района.

Очаква се подписката да продължи, като организаторите ще събират мненията на жителите на Безмер и околните населени места.