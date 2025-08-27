27.08.2025 | 15:51

Започва голямото крадене: Бюджетът изсипва 5.5 млрд. лв. за саниране, енергийни и водни проекти

Държавата увеличи рязко капитала на ББР и на БЕХ

Правителство взе решение в сряда да налее общо 5.5 млрд. лв. в Българската банка за развитие и в „Българския енергиен холдинг“, които ще отидат за саниране на панелки, енергийни и водни проекти и развитие на индустриални зони. Това е част от заложените в закона за държавния бюджет за 2025 г. мерки и по думите на финансовия министър Теменужка Петкова няма да се отрази върху дефицита на страната, а в действителност средствата идват от вземаните в последните месеци от ведомството ѝ заеми.

Четири милиарда лева отиват в капитала на Българската банка за развитие. Петкова отбеляза, че „една от основните цели на банката, съгласно закона, е именно да осигурява инструменти за финансиране на публични инвестиции и проекти, приоритетни за икономиката на страната“.

По-късно от пресслужбата на Министерския съвет обявиха, че с парите ще се развиват индустриални паркове и зони, за изграждане и рехабилитация на ВиК инфраструктура, за подкрепа на проекти в областта на отбраната, сигурността и военнопромишления комплекс и бързото изграждане на национален капацитет за производство на съвременни средства за отбрана. Както се очакваше част от средствата ще отидат за финансиране на новата правителствена национална програма за саниране и за внедряване на възобновяеми източници в сградите.

С увеличението на капитала на ББР, респективно в резултат на направените инвестиции, се очаква повишаване на приходите във фиска, както и постъпленията от дивидент от ББР в държавния бюджет, заявяват от правителството.

Предвижда се след вписване на увеличаването на капитала на банката средствата да се прехвърлят от ББР по сметка за чужди средства на Министерството на финансите и да се съхраняват и отчитат като чужди средства, допълва се в съобщението.“

Прилагането на този ред на съхраняване на временно свободните средства от увеличението на капитала чрез сметка, обслужвана от БНБ, ще осигури публичност и прозрачност, при запазване на оперативната самостоятелност на банката“, заявяват от „Дондуков“ 2.

Министерството на енергетиката пък получава 1.5 млрд. лв., с които ще увеличи капитала си в „Българския енергиен холдинг“. Парите са за „структуроопределящи проекти“ на дъщерните дружества НЕК, Електроенергийния системен оператор, „Булгартрансгаз“ и АЕЦ „Козлодуй“. Сред тях са ремонтът на ПАВЕЦ „Чаира“, който в момента работи само с единия си хидроагрегат, построяването на четири нови ПАВЕЦ на язовирите „Батак“, „Доспат“, „Въча“ и „Широка поляна“, изграждането на VII и VIII блок на АЕЦ „Козлодуй“, построяването на водородопреносна инфраструктура, проекти за повишаване на техническия капацитет за пренос на газ, надграждане на газопреносната мрежа, реконструкция на електропроводи и др.

Аргументът и за това наливане на бюджетни пари в БЕХ е увеличаване на приходите на дъщерните ѝ дружества, което сътоветно ще повиши печалбите им и ще доведе повече дивиденти в хазната.

Съгласно предвиденото в закона за бюджета енергийният холдинг трябва да получи още 1.5 млрд. лв. от бюджета.