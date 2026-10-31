31.10.2026 | 18:41

Земеделското министерство купува автомобили за 1 млн. евро

34 нови джипа и електромобила се поръчват за областните служби "Земеделие"

Министерството на земеделието и храните обяви, че търси доставчици на 34 фабрично нови автомобила – 28 джипа и 6 електромобила. Те ще обслужват областните дирекции „Земеделие“, се посочва в документацията на поръчката.Прогнозната обща цена е над 1 млн. евро.

Поръчката е в две обособени позиции. Едната е за 28 броя автомобила с висока проходимост и задвижване 4х4, среден клас, за общо 700 000 евро без ДДС или 840 000 евро с ДДС.

Другата, за 6 електрически коли, е с максимален бюджет 150 000 евро без ДДС, или 180 000 с ДДС. Оферти ще се приемат до 28 ноември. И при двете позиции средната цена на един автомобил излиза около 25 000 евро без ДДС. За толкова пари в момента може да се купят „Дачия Дъстър“ 4×4, „Сузуки Витара“ 4×4, „Сузуки S-Cros“, пише сайтът Синор.бг.

При електрическите автомобили в ценовия лимит се вместват модели като BYD Atto 2, „Ситроен C3 Aircross“, „Рено 4 E-Tech“ и др.

Подобна поръчка е имало и преди пет години, но в по-скромен мащаб. През 2020 г. агроминистерството решава да купи седем нови автомобила за областните земеделски дирекции в София, Пловдив, Бургас, Варна, Стара Загора, Монтана и Разград.

Тогава „Венци Габрово“ печели доставката на шест коли „Хюндай Тусон“, а втора фирма доставя една „Дачия Дъстър“ на варненската дирекция.

Трябва да отбележим, че тези обществени поръчки са направо скромни на фона на автооборудването на ловни и горски стопанства. През 2015 г., например, подопечното на МЗХ горско стопанство (Южноцентрално държавно предприятие) реши да купи луксозен джип за над 165 000 лв. без ДДС. В обявлението беше посочено, че автомобилът трябва да е бензинов, с обем на двигателя до 5900 куб. см и с мощност до 390 конски сили, да разполага с кожен салон с климатизирани седалки, монитори за задните места и паркинг сензори с камера за обратно виждане и да е е непременно с цвят черен металик.