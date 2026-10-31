31.10.2026 | 18:48

„Файненшъл таймс“: България избира дали да задълбочи проруската си ориентация

Илияна Йотова е легендирана като "проруския кандидат", а Гюров - либералния претендент за "Дондуков" 2

Българските избиратели решават дали да затвърдят още повече проруския курс на страната на втория тур на президентските избори в неделя, пише в анализ в събота британският вестник Financial Times (FT). Междувременно плавателни съдове стават обект на нападения край българското крайбрежие на фона на засилващите се военни сблъсъци между Русия и Украйна в Черно море.

Проруският кандидат Илиана Йотова, бивша журналистка и евродепутатка, която призовава за поддържане на тесен диалог с Владимир Путин, е във в оспорвана надпревара за предимно представителния президентски пост с либералния кандидат Андрей Гюров, бивш централен банкер, коментира изданието.

Според него победа за Йотова би приближила България с още една стъпка към Москва.

„България не може да стои встрани, когато сме изправени пред нарастваща несигурност и напрежение в Черно море. Трябва твърдо да застанем на страната на нашите съюзници„, заяви съперникът на Йотова Гюров пред Financial Times. „Трябва да си сътрудничим и да се подготвим за възможна ескалация„, добави той.

Радев, който е по-близък до Русия от всеки друг български министър-председател през последните години, вече заяви, че София няма повече да предоставя безвъзмездно оръжие от българската армия на Украйна. Той остана извън инициативата на НАТО за борба с дронове и заплаши да наложи вето върху санкциите срещу Русия, заявявайки, че „епохата на кръстоносните походи е приключила“, пише в коментара.

Москва и Киев се борят за контрол над Черно море. През последните седмици атаки с дронове потопиха няколко плавателни съда край бреговете на България и Румъния, като десетки моряци бяха убити или ранени. Така войната се приближава все повече до водите на НАТО.

В четвъртък контейнеровоз, превозващ опасни товари, беше поразен на 17 морски мили от българското крайбрежие. България също така допусна, че Русия стои зад две нападения срещу товарни кораби в близост до нейните води през октомври.

Двамата кандидати се изправят един срещу друг след оспорван първи тур, който се оказа разочарование за Йотова. Тя се позиционира като „президент на мира“ и до момента беше смятана за фаворит за победата. Всъщност Гюров изоставаше от нея само с 42 000 гласа на първия тур.

Гюров разкритикува това, което определи като „колебание“ от страна на управляващата формация „Прогресивна България“, представлявана от Йотова.

„Разполагаме с информация за тази ескалация от няколко месеца, но от страна на правителството не бяха предприети никакви действия. Дори Съветът по сигурността към Министерския съвет не беше свикан навреме, а едва след втората вълна от нападения, когато вече имахме потънали кораби в Черно море и загубени човешки животи сред моряците„, коментира още Гюров.

Страната с население от 6,5 милиона души преживя години на вътрешнополитически сътресения и продължаващо руско влияние, припомня Financial Times. При управлението на Радев България най-накрая получи първото си стабилно правителство от пет години насам след поредица от паднали кабинети, но започна постепенно да се отдръпва от ангажиментите си към Запада.

В заключителната фаза на предизборната кампания Йотова заяви, че Русия трябва да бъде върната на масата за преговори и че България трябва да играе активна роля като „дипломатически канал“.

„Всички трябва да се обадят на президента Путин„, заяви тя пред телевизия Nova в София. По думите ѝ „би било много по-въздействащо, ако тези дипломатически канали с Русия бъдат отворени от името на целия Европейски съюз.“

„Избраният президент вероятно няма да може съществено да отклони София от западния ѝ курс, тъй като България е член на НАТО и Европейския съюз“, коментира пред FT Руслан Стефанов, директор на Центъра за изследване на демокрацията – европейски мозъчен тръст със седалище в София.

Според Стефанов България все пак би могла да се превърне в неудобство за Запада, подобно на Унгария по времето на силния лидер Виктор Орбан. Партньорите обаче вече са се научили да ограничават подобни заплахи по-ефективно, особено в рамките на ЕС.

„Ако има нещо, което можем да научим от примерите на Сърбия, която е извън съюзите, или на Унгария, която е вътре в тях, то е, че стратегическата двусмисленост на малките държави, които не могат да проектират собствена геополитическа мощ, вреди на самите тях, защото увеличава рисковата премия, която плащат„, добави той.

Според Стефанов, докато Йотова може да разчита на допълнителната подкрепа на проруските и крайнодесните избиратели на втория тур, Гюров вероятно ще спечели от присъщото нежелание на българите да концентрират прекалено много власт в ръцете на един човек.

„Хората не обичат да слагат всичките си яйца в една кошница. Това е голям шанс за Гюров„, каза той. „Избирателите са разочаровани от политическия елит, от неизпълнените обещания, а Йотова страда от факта, че е кандидатът на статуквото„, заключи Руслан Стефанов.