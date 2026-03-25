25.03.2026 | 21:44

Земетресение в Гърция от 5.3 по Рихтер разлюля и София

Трусът бе регистриран в 21:08 ч. в Егейско море

Земетресение с магнитуд от 5.3 по скалата на Рихтер в Егейско море, близо до Халкидическия полуостров бе усетено и Южна България, чак до София.

Трусът бе регистриран в 21:08 ч. в Егейско море, като епицентърът му е на около 100 км югоизточно от Солун, буквално срещу ръкава Касандра на Халкидическия полуостров. Дълбочината е 10 км под морската повърхност.

Осем минути по-късно, в района на Неос Мармарас, отново на Касандра, имаше втори трус. Той бе с магнитуд от 3.0 по Рихтер, на дълбочина от 15 км. След още три минути имаше още един трус в Гърция, но вече на юг от Атина – той бе със сила 4.7 по Рихтер, на дълбочина от 100 км.

Засега няма съобщения за материални щети или жертви на земетресенията. Първият от тях обаче бе усетен много силно в София, особено по високите етажи на жилищните блокове.