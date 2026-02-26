26.02.2026 | 16:12

1:0 за ВСС срещу Янкулов – Сарафов остава

Ситуацията, при която съдии не признават главния прокурор, е нетърпима , каза правосъдният министър

„Съвсем накратко: аз считам, че изпълняващите функциите трябва да бъдат определяни персонално от съответните колегии.“ С това свое изказване днес председателят на ВКС Галина Захарова в много голяма степен „предреши мача“ – как ще реагира Пленумът, свикан от правосъдния министър Андрей Янкулов с единствена точка:

„Определяне на временно изпълняващ функциите на главен прокурор.“

Захарова, която безспорно е от най-уважаваните членове на съвета – и в никой случай не може да бъде упрекната в „любов“ към прокуратурата, посочи, че и Съдийската колегия е направила същото – с избирането на съдия Мариника Чернева за и.ф. на ВАС.

И дори напомни, че скоро ще трябва да избират нов изпълняващ функциите – по принципа за 6-те месеца. А на обвиненията, че различни съдилища се произнасят противоречиво дали Сарафов легитимно им отправя разни искания, Захарова се застъпи да бъде изчакано решението на КС (който е сезиран по повода – б.а.), преди да се образува във ВКС тълкувателно дело за противоречива практика.

Иначе Захарова напомни безпрецедентните атаки на прокуратурата срещу съда, когато наказателната колегия за пръв път се произнесе, че смята Сарафов за нелегитимен, и призова: „Бих предложила на колегията да преосмисли своето становище – дали тя ще се съобрази с мен, или не е, въпрос, който се разрешава само и единствено в рамките на тази колегия (прокурорската).“

Още докато говореше Захарова, една от другите най-безспорни с авторитета си членове на ВСС Цветинка Пашкунова (съдия от ВКС) кимаше одобрително, т.е. – споделя мнението ѝ. И по-късно го потвърди в изказването си.

В изложението си в началото на първото водено от него заседание Андрей Янкулов коментира спорния въпрос – защо е свикал Пленума, а не Прокурорската колегия, която на 16 юни 2023 г. избра Сарафов за и.ф. сред заместниците на Гешев.

„Получих тези дни много въпроси защо сезирам Пленума – като имаме произнасяне и на двете колегии в обратния смисъл. Виждайки тази ситуация – че не го признават (имайки предвид няколко произнасяния на съдилища, че не удовлетворяват искания на Главния, защото е нелегитимен орган – .б.а.), аз трябваше да реагирам максимално бързо.

И начинът това да се случи беше именно чрез свикване на Пленума.

Второ – именно извънредността на ситуацията, в която се намираме, задължава целия състав на Пленума да вземе някакво отношение към случващото се.

Ситуацията, при която съдии не признават главния прокурор, е нетърпима за правовата държава“, обяви министърът.

Без изненади, на негова страна бе Атанаска Дишева. Тя упрекна Галина Захарова, че през лятото на 2023 г. е била на друго мнение (последната опроверга – че оттогава е имало законови промени – б.а.).

Без изненади също, „острието на прокуратурата“ Огнян Дамянов говори надълго от името на тяхната колегия: като първо се застъпи да се обсъди дали изобщо Пленумът е компетентен да се произнесе по въпроса, по който е сезиран.

Той напомни и че през 2023 г. вече е обсъден в Пленума въпросът и със значително мнозинство е прието, че именно отделните колегии са компетентни да назначават „и.ф.“. После тогавашният министър (Атанас Славов) атакува решението пред ВАС и загуби на две инстанции.

Дамянов по забележителен начин обърна решението на съдиите от м.г . – с което назначиха нова и.ф. председател на ВАС съдия Мариника Чернева, в тяхна… вреда и в подкрепа на своята теза.

„Не можем да кажем, че и.ф. главният прокурор трябва да бъде избиран от Пленума, а на ВАС – от Съдийската колегия“.

Дамянов защити и.ф. главния и срещу друга от тезите на Янкулов – че Сарафов е избран набързо, без дебати върху негова концепция, без да има такава, без представена визия за управление, заложени цел, и т.н.

„Много се съмнявам и искрено не разбирам как може един човек, който ще бъде назначен за 6 месеца, да предложи някаква стратегия цели… (към тази дата законът за 6-те месеца не съществуваше, ама кой ти гледа – б.а.) Замислете се – ако нормата на чл. 173 действаше към 16 юни 2023 г., ние сега трябваше да избираме шести „и.ф.“

Дамянов изтъкна и логиката, че никой от тях не е подозирал през 2017 г., когато встъпиха уж с 5 г. мандат, че към днешна дата все още ще са членове на ВСС, както и Сарафов не бил подозирал, че ще остане на поста вече близо 3 години.

Керелска: Прокуратурата да преразгледа решението си, което не е решение

Друга от обичайните „опозиционерки“ Олга Керелска – съдия от ВКС, дълго се аргументира, че прокурорите в Съвета не са самостоятелни и безконтролни. „Макар и разделени на две колегии, ние сме един орган“, каза тя.

Тя напомни интересната тактика, когато през юли 2025 г. наближи време да влезе в сила законовото ограничение – прокурорите от ВСС проведоха само… беседа, казаха, че за Сарафов ограничението не важи, защото е заварено положение и дори не излязоха с решение.

И тя обаче прати въпроса на ПК:

„Според мен Прокурорската колегия би следвало да се събере на заседание и да вземе решение – защото към настоящия момент по мое мнение тя не е взимала такова – по отношение на това кой да изпълнява функциите на главен прокурор (преди нея Огнян Дамянов твърдеше обратното – че през юли 2025 г. все пак са взели решение – б.а.).

Керелска обаче наблегна, че такова решение не са взели:

„Вие добре знаете, че първия път, когато се събрахте по този въпрос, всъщност решение не сте взимали (9 юли 2025 г.). Вие се събрахте, проведохте един разговор и в крайна сметка в този разговор – без да взимате решение – вие решихте, че разпоредбата не касае избора на г-н Сарафов. Така или иначе диспозитив след това ваше обсъждане не беше постановен: да е обективирано, да е ясно вие какво сте решили, евентуално пък някой да може да го атакува пред съд – допустимо или недопустимо…

Втория път – аз не си спомням по какъв повод… (когато спецпрокурорката за разследване на главния Даниела Талева точно това ги попита – б.а.). На следващо заседание вие препратихте към това ваше решение, което не беше решение. И казахте, че го потвърждавате.“

Така на практика и тя не подкрепи опцията Пленумът днес да кадрува за „и.ф.“. А като Захарова апелира към прокурорите в Съвета – да се съберат и да преосмислят решението си.

Знаково – представляващият Боян Магдалинчев взе думата съвсем закратко към 15 ч., колкото да каже, че от първия момент на прекратяването на мандата на Иван Гешев през 2023 г., бил на мнение че и.ф.-тата е въпрос на колегията.

„Основният проблем е кой е компетентният орган. Ние го пращаме и не можем да даваме нито съвети, нито акъли и пр…

Няма да ни е приятно, ако прокурорите казват на Съдийската колегия какво трябва да прави в даден случай.

Но ние да се бъркаме в работата на компетентен орган – аз не го намирам за нормално.“

В крайна сметка към 15:15 ч. самият Якулов попита с какъв текст да излезе Пленумът: че оставят без разглеждане и пращат въпроса на ПК ли?

Атанаска Дишева го попита – това означава ли, че се отказва от собствената си точка, която формално гласи „избор на изпълняващ функциите главен прокурор“.

Той се поправи, че не се е отказвал и ако трябва, да се гласува „против“ неговото предложение. Така и стана. Съветът гласува решение в две точки: първо, че оставя без разглеждане предложението на министъра и, второ, че праща темата на Прокурорската колегия за произнасяне. Янкулов благодари на членовете, че дискусията е била нужна и много полезна.

Обобщение на ClubZ