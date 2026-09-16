2923 българи са получавали над 100 000 лв. месечно през 2025 г.

Поне 2923 българи са получили месечен доход от трудови правоотношения над 100 000 лв. през 2025 г., показват данни на Националната агенция за приходите. Статистиката разкрива и още по-впечатляващи възнаграждения – през нито един месец от годината хората със заплата над 500 000 лв. не са били по-малко от 32.
Още по-тесен кръг достига месечни доходи над 800 000 лв. Броят на тези лица не пада под 19 през отделните месеци, а през декември, когато традиционно се изплащат и годишни бонуси, достига 135 души.
Данните на НАП показват и огромни годишни данъчни основи от труд. Петте най-високи за 2025 г. са в размер над 30 млн. лв., като отчетената стойност е с около 5 млн. лв. по-висока спрямо предходната година.
Приходната агенция обръща внимание и на данъчния ефект при изплащането на изключително големи заплати. Според НАП възнагражденията се признават като разход на предприятието и така намаляват неговата печалба. В същото време над максималния осигурителен доход не се дължат допълнителни осигурителни вноски.
От НАП посочват, че при много големи суми разликата между облагането като трудов доход и разпределянето на печалба като дивидент създава данъчно предимство. Данъкът върху доходите на физическите лица е 10%, докато при печалба и последващ дивидент се прилагат корпоративен данък и данък върху дивидента.
Затова агенцията планира през 2027 и 2028 г. ревизии и проверки за риск от скрито разпределение на печалба чрез изплащане на големи заплати на свързани лица. На другия край на статистиката през 2025 г. постепенно намалява броят на хората с трудови доходи между минималната работна заплата и 2000 лв. В началото на годината те са били близо 732 500, а в края ѝ броят им е спаднал до около 662 400 души.
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