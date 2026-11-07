07.11.2026 | 9:56

5 млн. дългове фалираха телевизията на Слави

Кабеларката на Дългия виси с огромни суми на фирми доставчици и служители

Натрупани дългове от над 5 млн. евро фалираха създадената от Слави Трифонов кабелна телевизия „7/8 ТВ“. Сумата се оказа напълно непосилна за медията, която от поне 1 година насам реално няма никакви зрители и рекламодатели.

Основната причина за финансовия колапс е пълното отсъствие на държавна субсидия, с която доскоро се издържаше ефирът. Партията „Има такъв народ“ вече е на политическото бунище, а символичните приходи от такси на едва 1000 верни абонати не могат да покрият огромните текущи разходи за заплати, консумативи, техника и наеми.

Финансовият отчет на фирмата собственик „Статис“ за 2025 година показва, че в кабеларката са потънали около 3 млн. евро. Дори партийни лица като Тошко Йорданов и Станислав Балабанов да не получават възнаграждения, техническият персонал работи единствено за пари. В миналото Слави Трифонов предлагаше сигурни депутатски места на големите рекламодатели, за да пълни партийните каси. По този начин бизнесменът Христо Кръстев пускаше клипове, а синът му Никола Кръстев стана депутат за 2 месеца. Днес подобни схеми са невъзможни.

Допълнителни 2 млн. евро са натрупани като тежки задължения от минали години към външни фирми. Сметките на дружеството са напълно празни и кредиторите ще останат без парите си. Слави Трифонов категорично отказва да покрива пасивите с лични средства, тъй като политическият му проект е необратим труп. Продуцентът веднъж вече спаси медията, след като през 2013 година намали капитала на компанията си „Седем осми“ и наля 6 млн. лева, но днес фалитът е единствен изход.