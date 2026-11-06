06.11.2026 | 15:28

Радев ангажира атрактивната ПР-специалистка Гърдевска за представянето на Бюджет 2027 в УНСС

Книжката със съвети на Симона Харачерева е на съвсем достъпна цена, в крак с орязването на бюджетните разходи. Приветстваме подхода! На народа му писна от чичковци с костюми да го плашат, че "сички ше омрем". Догодина може още по-хубаво да стане. С предварителен конкурс за водеща бюджетмейтка и Евгений Минчев да е в журито!