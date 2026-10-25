25.10.2026 | 13:25

Радев срещу Йотова: Ген. Емил Тонев остава шеф на НСО?

Премиерът щял да чака резултата от разследването на случая „Колтуклиева“

Премиерът Румен Радев може да блокира оставката на шефа на НСО Емил Тонев. Тя бе поискана от президента Илияна Йотова заради случая с репортерката Соня Колтуклиева. Радев говори днес пред медии в София, след като гласува на изборите за държавен глава.

На въпрос дали оставката вече е на бюрото му и какво ще бъде становището му в процедурата по съгласуване, министър-председателят каза: „Аз не искам да се ръководя от емоции точно в този етап на избори. Най-вероятно ще ходим на втори тур. Министерският съвет ще базира своето решение и на резултатите от разследването, което се извършва в момента.“

На повторни настоятелни въпроси за решението му по казуса той заяви: „Казах много ясно – ще искам да видя резултатите от разследването. Това е много специфична дейност.“

Попитан дали случаят може да повлияе на вота, Румен Радев заяви с лек присмех: „Едва ли, но вижте: вие отваряте ли вратите на колите на НСО?… Защо не ги отваряте?“

Той отново заяви, че ще изчака разследването да покаже ясно какво и как се е случило. „Но не съм видял сега нито в България, нито в която и друга държава медийни брифинг да се провеждат в колите на съответната национална служба за охрана. Извън професионалните журналистически стандарти, извън журналистическата етика няма медии и няма журналисти. Отвъд е едно поле за други актьори, за други жанрове, за други сценарии“, добави премиерът.

Припомняме, че разследването на случая със съборената от гард на НСО репортерка Соня Колтуклиева се води от Военно-окръжната прокуратура в София. Практиката показва, че то може да продължи седмици и дори месеци. Емил Тонев бе назначен за началник на НСО през 2020 г. с указ на тогавашния президент Румен Радев, след съгласуване с правителството на Бойко Борисов. През 2025 г. той получи и втори мандат.