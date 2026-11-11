11.11.2026 | 17:58
8 000 евро за едни загинали. А за останалите 430 – какво?
Не може държавата да избира кои семейства заслужават подкрепа и кои - не, скочи председателят на ИПБ Богдан Милчев

На 26 септември тази година в катастрофи загинаха 9 души, а 46 бяха ранени в различни пътнотранспортни произшествия. Почти огледална картина на вчерашния трагичен ден. Но тогава никой не отпусна по 8 000 евро на семействата на загиналите. Никой не се сети за тях. Животът на всички тези хора е еднакво ценен!

Това алармира на своята страница във фейсбук председателят на Института за пътна безопасност Богдан Милчев. Той е категоричен, че не може държавата да избира кои семейства заслужават подкрепа и кои – не. Ето и цялата му публикация: „8 000 евро за едни загинали. А за останалите 430 – какво?

Само не разбрах защо министър-председателят реши да отпусне по 8 000 евро помощ на семействата на всеки от единадесетте загинали в катастрофата на автомагистрала „Тракия“, а на близките на останалите 430 загинали в катастрофи от началото на годината не се отпуска такава помощ?

Това признание за грешките на правителството ли е? Или е опит с пари да се изкупи вината за бездействието и да се успокои гузната съвест на управляващите, които не предприеха навреме необходимите действия?

За мен това е опасен прецедент! Искам да припомня нещо много важно:

На 26 септември тази година в катастрофи загинаха 9 души, а 46 бяха ранени в различни пътнотранспортни произшествия. Почти огледална картина на вчерашния трагичен ден. Но тогава никой не отпусна по 8 000 евро на семействата на загиналите. Никой не се сети за тях. Животът на всички тези хора е еднакво ценен!

Не може държавата да избира кои семейства заслужават подкрепа и кои – не. Не може съчувствието на управляващите да се измерва според мащаба на общественото внимание.

Парите няма да върнат загиналите. Но отговорността на правителството е да направи така, че да няма следващи жертви. Не само съчувствие след трагедията. Нужни са действия преди нея!“.

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