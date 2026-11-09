09.11.2026 | 21:14

Умнокрасиви ще пазят “Кауфлан” с жива верига, защото “ТУК НЕ Е МОСКВА”…

"Във вторник вечерта всички се събираме около топлата витрина в Кауфлана, наяждаме се, след което правим жива верига на паркинга. ДА ЗАПАЗИМ КАУФЛАН! ТУК НЕ Е МОСКВА", пишат организаторите

Възможно ли е граждани доброволно да се обединят, за да направят жива верига около един от най-големите търговски играчи в България? Оказва се, че да. Особено когато става дума за т.нар. комични „умнокрасиви“, които днес цял ден реват в защита на германската търговска верига, която от години безчинства в България.

Публично събитие в социалните мрежи призовава за организиране на жива верига около магазин на „Кауфланд“ в столичния квартал „Младост“. Инициативата е насрочена за утре от 18 часа.

„Във вторник вечерта всички се събираме около топлата витрина в Кауфлана, наяждаме се, след което правим жива верига на паркинга. ДА ЗАПАЗИМ КАУФЛАН! ТУК НЕ Е МОСКВА“ (запазен е оригиналният правопис), пишат организаторите.

Призивът идва на фона на решението на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) да наложи на „Кауфланд България“ санкции в общ размер на 75,65 млн. евро за установени три нелоялни търговски практики спрямо български производители на хранителни продукти.

Според регулатора нарушенията са свързани с упражняване на натиск за намаляване на доставните цени, недобросъвестно приспадане на възнаграждения за услуги и забавяне на преговорите при поискани увеличения на цените от доставчиците. От компанията отхвърлиха обвиненията и заявиха, че ще защитят правата си по съдебен ред.