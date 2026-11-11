11.11.2026 | 9:28

Вижте основните версии за ужаса на „Тракия“

Основната е внезапната поява на гъста мъгла

Появиха се и пъвите верисии за бруталната верижна катастрофа на магисрала „Тракия“, отнела живота на 12 души.

„Мъглата сама по себе си е предпоставка за пътнотранспортни произшествия, но причините трябва да се търсят и в действията или бездействието на отговорните институции„, заяви пред Би Ти Ви Богдан Милчев от Института за пътна безопасност.

По думите му в Агенция „Пътна инфраструктура“ има денонощен ситуационен център, който получава информация в реално време за метеорологичните условия по републиканската пътна мрежа. Според него около 5:00 ч. сутринта в центъра е постъпила информация за 99% влажност на въздуха, намалена видимост и температура от 4 градуса. По думите му при такива условия правилата на АПИ изискват да бъде изпратена поддържащата фирма за обход на участъка и при необходимост за обработка на настилката с подходящи препарати срещу заледяване. „Това нещо не е направено. Това е големият пропуск, от който произтича всичко останало“, заяви Милчев.

Той посочи, че информацията от ситуационния център е била подадена и към Националния координационен център към МВР. Според него този център също има възможност да вземе решение за затваряне на пътя, ако условията го налагат. Експертът постави и въпроса за наличието на информационни табла в складовете на МВР. Той настоя вътрешния министър да провери колко такива съоръжения се съхраняват там и от кога не се използват, призова и за по-задълбочено изясняване на задълженията на АПИ, работата на Националния координационен център и връзката между тол системата и МВР.

Според изпълнителния директор на Камарата на автомобилните превозвачи в България Димитър Димитров е трябвало да се поставят маркери в аварийната лента, за да има ориентир каква е видимостта. Такива маркери имало и в други страни.

Пред БНТ Диана Русинова-Мехмедали, председател на Европейския център за транспортни политики, заяви, че участъкът, на който се стигна до фаталните сблъсъци, е сред добре изградените части на магистралата. Състоянието на пътната настилка и маркировката на мястото на катастрофата е добро, смята и председателят на Управителния съвет на АПИ Александър Тодоров. Според тях причините за трагедията трябва да се търсят в съчетанието на няколко фактора, сред които тежките метеорологични условия, поведението на водачите и недостатъчните мерки за пътна безопасност.

Русинова отправи и сериозни критики към държавата, която по думите ѝ два пъти е прекратила процедури за изграждане на системи за ранно предупреждение на шофьорите – през 2022 и 2026 г. „Има правени кръпки. Пълна подмяна на асфалта на износващия слой няма. От 2014 г. досега можете да сметнете колко време е минало. Дори тук, на място, маркировката при осовата линия е т.нар. „Стаматик“ – готов продукт, който се инсталира още при изграждането на магистралата. Оттогава пътната маркировка не е сменяна. Това, което за нас е една от водещите причини да се стигне до този инцидент, е, разбира се, мъглата и продължаващата липса на изградени метеостанции и системи за ранно информиране на водачите при мъгла„, коментира тя.

Областният управител на Ямбол Георги Чалъков коментира, че е гледал снимки от катастрофите, но от тях не се разбирало колко гъста е мъглата. По думите му все пак се виждало, че „има 70-80 метра видимост“. „Това е време, метеорология, не може да му влияем“, заяви той и наблегна на добрата координация и бързата реакция на органите на реда. На въпрос защо в болницата в Ямбол, която е най-голяма в региона, има най-малко пациенти, той посочи, че това е по преценка на медицинските екипи.