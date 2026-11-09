09.11.2026 | 10:18

Василев за бюджета: Ще си бръкнете в спестяванията (видео)

Ако влезе в парламента е неспасяем, коментира бившият финансов министър

Бюджетът за 2027 г. залага обедняване на хората и има проблеми, които не могат да бъдат поправени в парламента. Това заяви пред bTV лидерът на „Продължаваме промяната“ и бивш финансов министър Асен Василев. Според него предвиденият ръст на заплатите няма да компенсира поскъпването на живота и домакинствата ще трябва да покриват разликата със спестяванията си.

„Този бюджет е направен абсолютно некадърно, влезе ли в НС – е неспасяем“, категоричен беше Василев.

Той даде пример със заплата от 1000 евро, която догодина се увеличава на 1050 евро. По неговите изчисления срещу допълнителните 50 евро доход ще стоят 80 евро повече разходи заради инфлацията.

„Ще си бръкнете в спестяванията“, предупреди бившият финансов министър.

Василев постави под съмнение и реалистичността на прогнозите, върху които е изготвен бюджетът

„За 2026 г. бяха дали стойност на дефлатора, т.е. начина, по който се мери инфлацията, от 5,2%. Вече са го ревизирали за 2026 г., че ще бъде 9,1%. Почти двойно се увеличава предвидената за тази година. За догодина пак са се върнали на тази оптимистична прогноза“, каза той.

По думите му е орязана и минималната работна заплата, като за 2028 г. е заложен размер от 680 евро.

Василев определи проекта като бюджет на финансовия колапс и катастрофата, а социалните стимули – като украса. Според него зад заложените параметри на практика стои рецесия. Той смята, че трябва да бъдат преразгледани или подоходната и инвестиционната политика, или икономическата прогноза. Ако политиките се запазят в предложения вид, по думите му прогнозата трябва да отчете нулев растеж.

„Това, което мен ме притеснява е, че той не подлежи на нормална корекция в парламента. Това да сложиш небостъргач на основите на едноетажна къща – или трябва да се преразгледа подоходната, инвестиционна политика и тогава може и тази прогноза да излезе или ако ще сме в тази подоходна политика – трябва да се преразгледа прогнозата и тя да каже, че ще имаме нулев растеж“, заяви Василев. „Или не трябва да се пипат доходите, или ще вдигат данъците.“

Бившият финансов министър коментира и сравнението на премиера Румен Радев, който описа бюджета за 2027 г. като камион без спирачки, устремен към пропастта.

„Дайте да видим кой и кога му отряза спирачките на този камион“, попита Василев.

Той оспори представената от премиера картина на бюджетното наследство и разкритикува графиката, с която Радев е илюстрирал твърденията си за финансов разгул през годините.

„Кои години се качват – 2025 и 2026, нарочно не са написали 2021, 2022 и 2023, защото докато аз бюджетирах, не сме си позволявали да харчим повече“, подчерта лидерът на „Продължаваме промяната“.

Според него прекомерното увеличение на разходите е започнало с бюджета на правителството на Росен Желязков за 2025 г., а бюджетът на Радев за 2026 г. е задълбочил проблема.

Василев призова премиера да предприеме мерки срещу човека, когото смята за отговорен за това наследство, вместо да го повишава до заместник-министър. Критиката му беше насочена към Росица Велкова. Той заяви още, че всички бюджети, които определя като проблемни, са минали през подписа на Радев като президент, без той да им наложи вето.