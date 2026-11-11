Ексшеф на КАТ обвини колегите си за трагедията на „Тракия“

Лошите метеорологични условия са фактор за тежката верижна катастрофа на автомагистрала „Тракия“, но според бившия шеф на КАТ-Сливен Николай Колев, който има 28 години стаж зад гърба си, не могат да бъдат единственото обяснение за трагедията. По думите му институциите и пътноподдържащите фирми са имали възможност да предприемат превантивни действия за ограничаване на риска.

Колев посочи, че при рязко влошаване на времето, гъста мъгла и ниски температури е трябвало да има непрекъснат мониторинг на пътните условия. Той обърна внимание на правомощията, регламентирани в Закона за движението по пътищата – чл. 165, ал. 1, т. 8 и 9, които позволяват на органите на МВР съвместно със стопаните на пътя да въвеждат временна организация на движението.

Експертът подчерта, че при усложнени метеорологични условия полицията има право самостоятелно да въведе временна организация, включително да спре движението в опасен участък, след което да уведоми собственика или стопанина на пътя.

„Когато се влошат метеорологичните условия внезапно, това се случва най-често при мъгла или проливен дъжд. Съответният патрул, който се намира на пътя, има право, законът му разрешава, да въведе временна организация. В повечето случаи това е спиране на движението“, обясни Николай Колев, позовавайки се и на своя професионален опит в системата на КАТ.

Според него е възможно рязкото понижение на температурите да е довело до образуване на скреж върху асфалта. Това би могло да обясни липсата на видими следи от спиране на автомобилите. Колев обаче уточни, че причините за инцидента трябва да бъдат установени от разследващите органи. Той допълни, че по наличните публични кадри скоростта на движение също не изглежда съобразена с условията.

Експертът постави въпроса и за организацията на движението след тежката катастрофа. По думите му на мястото има сигнализация и светлинни обозначения, но те не са достатъчни. Според него е необходимо присъствие на пътноподдържащата фирма, а също и на полицейски патрул, който да следи за безопасността на преминаващите автомобили.

Колев акцентира върху необходимостта от по-добра координация между пътноподдържащите фирми и органите на МВР, както и от предварително разработени планове за действие при усложнени зимни условия.

„На природата, слава Богу, не можем да влияем, но институциите и тези, които изпълняват служебните си задължения, са допуснали доста сериозни пропуски“, коментира пътният експерт.

Той изказа съболезнования на близките на загиналите и пожела бързо възстановяване на пострадалите.

Основният акцент в коментара му е, че мъглата и заледяването не могат да бъдат контролирани, но реакцията на институциите и организацията на движението при опасни условия могат да предотвратят тежки последици.