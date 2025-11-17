8 км от околовръстното на София ще струват фантастичните над 2 млрд. лв.

Реконструкцията на 8 км от Софийския околвръстен път, които трябва да осигурят връзката между АМ “Струма” и АМ “Тракия”/”Хемус”, е на път да счупи всички рекорди по висока цена за реализация на проекта. Това е обектът с най-висока прогнозна стойност в периода 2026-2028 г., като изпълнението на проекта ще възлезе на невероятните 1.078 млрд. евро или над 2.1 млрд. лв.

По очаквани разходи реконструкцията на тази част от околовръстното на София отстъпва само на проекта за закупуване на изтребители за армията.

Това показва прегледът на включените обекти в списъка с приоритетни национални инвестиции за 2026 г. към проектобюжета, пише „Сега“. Приложението тази година включва графи за тригодишен период – до 2028 година. Големите разходи за околовръстното се виждат именно в тези допълнителни графи.

Според проектобюджета околовръстният път ще се реконструира в участъка от км 50+500 (малко преди ул.„Ралевица“) до км 58+602 (АМ „Струма“, като се предвижда обществената поръчка да бъде разделена на три обособени позиции. За 2026 г. в проектобюджета за този обект са предвидени само 17 млн. евро. За 2027 и 2028 г. обаче предвидените разходи скачат на 562.889 млн. евро и 498.679 млн. евро.

Това е невероятна цена за толкова къса отсечка. От публикувани от АОП детайли за проекта става ясно, че извън самите платна той включва много големи съоръжения заради труден терен и минаване на две нива спрямо съществуващи артерии, както и пресичане на реки и необходимост от изграждане на подпорни стени и корекции на дерета. Пресича се и жп линия, ще се реконструира и язовирна стена на язовир “Филиповци”.

За този обект има подготвяни документи навремето като преценка за ОВОС и други, но валидността на много от тях е изтекла. Преди броени дни – на 13 ноември, бе публикуван договор с фирма “Поввик” за преценка за необходимостта от извършване на ОВОС, като срокът за изпълнение на договора е 60 календарни дни.

Единственият обект, съизмерим по стойност с този за околовръстното на София, е проектът на армията за изплащане на изтребителите. За доставка на самолети F-16 Block 70-етап II са предвидени за трите години съответно 329.046, 244.293 и 641.915 млн. евро. В края на миналата седмица военният министър Атанас Запрянов обяви, че България ще иска разсрочване на плащане от 361 млн. евро.

За 2026 г. МРРБ е успяло да се пребори общо за 743 млн. евро за капиталови разходи или 1.453 млрд. лв. при бюджет по това перо за 2025 г. в размер на 1.09 млрд. лв. Министерството е сред малкото с ръст на средствата за капиталови разходи за 2026 г., но има да изпълнява ред големи проекти. Парите за пътни ремонти са по-малко от 2025 г. Капиталовите разходи и трансфери по държавния бюджет са намалени от 5.3 на 4.8 млрд. лв. (2.9 млрд. евро). Заедно с еврофондовете обаче разходите за строителство за 2026 г. растат и стигат 7.76 млрд. евро при очаквано изпълнение за тази година от 6,2 млрд. евро. 2026 година е последна година за изпълнение на националния план за възстановяване и устойчивост и се очакват ударни инвестиции по него.

ГОЛЕМИ СЪОРЪЖЕНИЯ В УЧАСТЪКА НА ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ

Проектът за реконструкция на 8 км от Софийския околовръстен път включва серия от големи съоръжения: