05.02.2026 | 13:01

Абсурдна е версията за секта за показното тройно убийство (видео)

Според Бойко Найденов, Борислав Сарафов не бива да говори нелепици

Убийството на тримата мъже в хижа „Петрохан“ е професионално направено, най-вероятно от повече от едно лице. Това смятат бившият шеф на Националната следствена служба и прокурор Бойко Найденов и кричминалният психолог Светла Димитрова.

Тройното убийство е планирано и извършено прецизно от хора с висок професионализъм, каза Светла Димитрова пред Nova News. Тя обърна внимание на публично известните факти – разположението на телата пред хижата, и призова да не се правят спекулации, а да се търсят извършителите.

„Категорично това не е убийство на религиозна основа. Тази версия звучи бомбастично“, заяви криминалният психолог.

„Версията за секта е абсурдна“, каза Бойко Найденов. Той допълни, че един и.ф. главен прокурор не трябва да говори така.

Според него „най-вероятно обитателите на хижата в Петрохан със своето присъствие са попречили на някой за нещо“. Може да са били засегнати големи бизнес интереси, допълни Найденов.

На 2 февруари 2026 г. в труднодостъпен район край хижа „Петрохан“, която е опожарена, пристигналите на място спасителни екипи откриват на земята труповете на трима мъже. Това става след сигнал подаден от майката на Ивайло Калушев. По телата на тримата са открити следи от огнестрелни рани и три пистолета. Няма очевидци на престъплението, но жители от района са чули изстрели вечерта преди да бъдат открити.

Разследващите лансираха няколко версии, по които работят – от умишлено убийство, ритуално престъпление до самоубийство.

Записи, които е трябвало да изчезнат, или свидетели на нещо, което не е трябвало да видят – тези предположения за разстрела на тримата смята за вероятни главният редактор на Offnews Владимир Йончев.