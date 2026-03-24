24.03.2026 | 12:06

Агенцията по вписванията отказа да заличи Стефка Костадинова като председател на БОК

Новата депесарка е водач на листата на партията на Пеевски в 16 МИР Пловдив-град

Агенцията по вписванията отказа да заличи Стефка Костадинова като председател на Българския олимпийски комитет с решение от 23 март, съобщиха от институцията.

Костадинова заяви, че иска да напусне поста, тъй като е приела да участва в парламентарните избори на 19 април. Тя е водач на листата на ДПС в 16 МИР Пловдив-град.

На това основание адвокатката на Костадинова – Теодора Златева, е внесла искането до Агенцията по вписването на 16 март с депозираната до Изпълнителното бюро на БОК оставка, но в заявлението липсва необходимия протокол от заседание на управителния орган на организацията, съдържащ взето решение за определянето на един от заместник-председателите, който да упражнява правомощията на председателя и да представлява дружеството.

Освен това от Агенцията по вписванията изтъкват, че при промяна в органите или представителството заявяването се извършва от новоизбрания орган или представител, т. е. записаният председател, съответно упълномощен от него адвокат, не може да заяви заличаването му като такъв по партидата на сдружението.

От Агенцията също така съобщават, че на 18 март на заличителя е указано да отстрани установените нередности, но указанията не са изпълнени и затова е постановен отказ по заявлението от 16 март.

Стефка Костадинова може да обжалва решението в 7-дневен срок.

Въпреки че тя все още фигурира като председател на БОК, де факто от година тази роля изпълнява Весела Лечева. Тя спечели общото събрание за избор на нов председател на 19 март 2025 г., но последваха серия от скандали.

Общото събрание за шеф на БОК се проведе няколко седмици, след като Костадинова се снима в кабинета на санкционирания по глобалния закон „Магнитски“ Делян Пеевски. Тогава тя получи висока оценка за работата си и подкрепа за още един мандат от лидера на „ДПС-Ново начало“.

Скоро след събранието бяха внесени и седем жалби срещу Лечева и екипа ѝ, заради които се блокира вписването им в Търговския регистър. Достъпът до сградата на БОК също беше ограничен за новоизбраното ръководство, а съдебната сага продължава една година.

Вече четири различни състава на съда отсъдиха в полза на Лечева, докато един състав на съда отмени избора ѝ. Екипът на Лечева обжалва това решение.

Част от жалбите са оттеглени

След като Костадинова обяви намерението си да влезе в листите на Пеевски, Лечева заяви, че очаква жалбите срещу нея да бъдат оттеглени. Няколко дни по-късно част от тях вече бяха оттеглени.

„Смятам, че най-после тази сага ще има успешен край. Мина цяла година от общото събрание. Една сага, която постави един много тъжен, за съжаление, черен сценарий пред олимпийския комитет и олимпийското движение в България. Надявам се с последващите действия всичко това вече да бъде зад нас и това да приключи, защото беше изключително неприятна ситуация. След депозираната оставка на г-жа Костадинова мога да ви кажа, че вече има и няколко оттеглени жалби. Така че надявам се и моите колеги, които все още не са оттеглили своите жалби да предприемат такива действия, да проявят разум, защото крайна сметка става въпрос за БОК, една организация със 100-годишна история, и тази срамна страница да бъде затворена“, каза Весела Лечева преди церемонията за „Футболист на годината“ в неделя.

По думите ѝ са оттеглени жалбите на федерацията по вдигане на тежести и на конфедерацията по кикбокс и муай тай, също както и тези на индивидуалните членове Живко Вангелов, Атанас Търев и Христо Марков.

Все още обаче остават жалбата на федерацията по борба оглавявана от Станка Златева, както и общата жалба на бившия генерален секретар на БОК Белчо Горанов и Пламен Кръстев.

Единствената жалба досега, след която съдът отмени избора на Лечева, беше именно на Горанов. Първоначално той трябваше да остане част от екипа на Лечева в знак на приемственост, зае страната на Костадинова и заведе жалба срещу събрание, в чиято организация е участвал.

Няколко дни преди Костадинова да подаде оставка Горанов напусна поста в комитета и стана генерален секретар на федерацията по борба, която все още не е оттеглила жалбата си.