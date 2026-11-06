06.11.2026 | 11:48

Стана ясна причината за смъртта на Вежди Рашидов

Депутатите прекъснаха заседанието си, за да почетат паметта му с минута мълчание.

Бившият председател на Народното събрание, министър на културата и световноизвестен скулптор Вежди Рашидов е починал рано тази сутрин на 74-годишна възраст. Пред NOVA близки на твореца съобщиха, че причината за кончината му е сърдечен удар.

Новината за смъртта му беше обявена официално в началото на днешното пленарно заседание. Председателят на парламента Михаела Доцова съобщи тъжната вест от трибуната, след което депутатите почетоха паметта му с едноминутно мълчание. В знак на почит народните представители гласуваха и отмяна на предвидения за деня блиц контрол.

От името на парламентарната група на ГЕРБ-СДС Тома Биков произнесе емоционално слово, в което подчерта ролята на Рашидов като обединител. Биков припомни събитията от октомври 2022 година, когато след тридневна патова ситуация и политическа блокада, именно Вежди Рашидов бе избран за председател на 48-ото Народно събрание като консенсусна фигура. С този избор той стана и първият български гражданин от турски произход, оглавил законодателния орган.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов се сбогува с дългогодишния си съратник и близък приятел в социалните мрежи, описвайки го като човек с огромно сърце и талант, който не се побира в рамки. Примата на българската музика Лили Иванова изрази дълбоката си скръб от кончината на общественика, подчертавайки, че неговото творчество ще остане вечно. Журналистката Валерия Велева също сподели емоционални думи за своя приятел, определяйки го като „голям творец и голям българин“.

Вежди Рашидов е роден на 14 декември 1951 г. в Димитровград. След като завършва Художествената академия в София, той изгражда впечатляваща кариера на скулптор с международно признание. В политическия живот той остави следа като народен представител в няколко парламента и два пъти министър на културата в кабинетите на Бойко Борисов. Рашидов бе известен със своя остър език и категорични позиции, които често предизвикваха обществени дебати, но и със способността си да намира диалог в трудни моменти.