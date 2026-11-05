Убиецът на Слави Бинев остава в ареста

Еюп Темиз, обвиняем за убийството на президента на федерацията по таекуондо Слави Бинев, остава в ареста с най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ заради опасност да се укрие и да извърши друго престъпление.
Днешното заседание се гледаше при закрити врата, като медиите бяха помолени от съдията да напуснат съдебната зала.
Кой е Еюп Темиз
Еюп Темиз е роден в Истанбул, не е осъждан и е управител на няколко търговски дружества в България и Турция. Пребивава постоянно в София, в имот в кв. „Симеоново“.
Той се познавал с Бинев от години и дори били семейни приятели.
Какво се е случило в деня на убийството
Припомняме, че на 24 октомври малко след 10 ч. сутринта Слави Бинев посрещнал гости в дома си в столичния кв. „Павлово“. Това са трима мъже – двама с турско гражданство и един с българско, шофьорът, който играел и ролята на преводач.
От предходното заседание стана ясно, че целта на посещението била уреждане на техни бизнес взаимоотношения.
По време на посещението Темиз говорил с някого по телефона и помолил Бинев да се срещнат на бизнес среща, но в Турция. А на тръгване Еюп Темиз насочил оръжие срещу Бинев, като стрелял в областта на лицето му.
След което тримата мъже тръгнали по АМ „Тракия“, но били задържани при „Траянови врата“.
Обвиняем е само Еюп Темиз, за когото се предполага от показанията, че е стрелецът. Оръжието е намерено.
При извършената аутопсия на Слави Бинев е установено, че има нараняване в областта на лицето и увреда на мозъка.
Коментарите подлежат на модериране.
Правилата за коментиране