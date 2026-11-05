05.11.2026 | 12:44

Убиецът на Слави Бинев остава в ареста

Съдът прецени, че има опасност Еюп Темиз обвиняемият да се укрие или да извърши друго престъпление

Еюп Темиз, обвиняем за убийството на президента на федерацията по таекуондо Слави Бинев, остава в ареста с най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ заради опасност да се укрие и да извърши друго престъпление.

Днешното заседание се гледаше при закрити врата, като медиите бяха помолени от съдията да напуснат съдебната зала.

Кой е Еюп Темиз

Еюп Темиз е роден в Истанбул, не е осъждан и е управител на няколко търговски дружества в България и Турция. Пребивава постоянно в София, в имот в кв. „Симеоново“.

Той се познавал с Бинев от години и дори били семейни приятели.

Какво се е случило в деня на убийството

Припомняме, че на 24 октомври малко след 10 ч. сутринта Слави Бинев посрещнал гости в дома си в столичния кв. „Павлово“. Това са трима мъже – двама с турско гражданство и един с българско, шофьорът, който играел и ролята на преводач.

От предходното заседание стана ясно, че целта на посещението била уреждане на техни бизнес взаимоотношения.

По време на посещението Темиз говорил с някого по телефона и помолил Бинев да се срещнат на бизнес среща, но в Турция. А на тръгване Еюп Темиз насочил оръжие срещу Бинев, като стрелял в областта на лицето му.

След което тримата мъже тръгнали по АМ „Тракия“, но били задържани при „Траянови врата“.

Обвиняем е само Еюп Темиз, за когото се предполага от показанията, че е стрелецът. Оръжието е намерено.

При извършената аутопсия на Слави Бинев е установено, че има нараняване в областта на лицето и увреда на мозъка.