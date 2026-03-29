29.03.2026 | 12:01

„Алфа Рисърч“: Пет формации влизат в парламента, ПБ е с 10% пред ГЕРБ

БСП е с положителен тренд и достига почти 4%

Пет са сигурните партии и коалиции, които към момента намирaт място в бъдещия 52-ри парламент, сочат данните от представително за пълнолетното население на страната проучване, проведено от агенция „Алфа Рисърч“ и финансирано от Българското национално радио.

От данните на социолозите става видно, че ако изборите са днес, от твърдо решилите да гласуват, 30,8 на сто биха подкрепили листата на „Прогресивна България“.

На второ място се нарежда ГЕРБ-СДС, за тях гласа биха си дали 21,2 на сто от българите.

Коалицията ПП-ДБ е трета и събира подкрепата на 11,1% от изявилите желание да гласуват.

Четвъртa се нарежда ДПС с 9,8 на сто декларирана подкрепа сред избирателите.

Пета е „Възраждане“ – 6,9% възнамеряват да дадат гласа си за тях.

За момента под чертата остават: БСП-Обединена левица – 3,9%, МЕЧ с 3 на сто, коалиция „Сияние“ – 2,8% подкрепа, Величие с 2,7%, Синя България с 1,6 на сто, ИТН – 1,4%, АПС – 1,2 на сто. Други партии и коалиции събират подкрепата на 3,6% от българите.

Проучването е първото, което обхваща започналата предизборна кампания, подчерта пред БНР Боряна Димитрова от социологическата агенция. Тя регистрира положителен тренд за БСП – приближаване до 4-процентната бариера за влизане в Народното събрание.

Повече от половината попитани (55,8%) възнамеряват да отидат до урните/машините за гласуване, за да дадат своя вот. 29,5 на сто от българите са категорични, че няма да упражнят конституционното си право на глас и няма да участват във вота. 14,7% се колебаят.

43,1 на сто от попитаните очакват след изборите и конституирането на новото Народно събрания страната ни да се управлява от коалиционно правителство.

23,4 на сто смятат, че няма да има разбирателство и ще се върви към нови избори. 14,4% допускат, че в бъдещия парламент ще има мнозинство на една партия, 12 на сто от запитаните нямат мнение, а 7% очакват експертно (програмно) правителство, което обаче ще има кратък живот.

На въпроса: Трябва ли българите зад граница да имат възможност да гласуват на парламентарните избори у нас, 60% отговарят с категоричното „Да“, 33,8 с „Не“, а малко на 6 на сто не могат да преценят.

За 47 на сто от сънародниците ни това са доходите и инфлацията, за 33% е борбата с корупцията и реформата в съдебната система, икономическото развитие на България посочват 11,3 на сто, за 7% от българите това е здравеопазването, а 1,2 на сто посочват пътищата и инфраструктурата.

Повече от половината българи – 56,3 на сто отговорят категорично, че това е Европейският съюз, за 19,5 % това е Русия. За 7,8 на сто стратегически партньор на страната ни е САЩ, за 6,4 на сто – Китай, Турция пък е препдочетена от 1,8%.

Данните са от представително за пълнолетното население на страната проучване, проведено от агенция „Алфа Рисърч“, по договор и с финансиране от БНР.

Обем на извадката: 1000 души. Използвана е стратифицирана двустепенна извадка с квота по основните социално-демографски признаци. Информацията е събрана чрез пряко стандартизирано интервю с таблети по домовете на анкетираните лица.

Период на провеждане: 19 – 26 март 2026 г.