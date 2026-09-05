05.09.2026 | 21:05

Андреа проговори след скандала в Студентски град: Не бях пияна, звъняха ми в 4 сутринта

Екипът на певицата твърди, че напрежението започнало след отказ за снимка, а по-късно младежи снимали автомобила ѝ и търсили личния ѝ телефон

Андреа категорично отхвърли твърденията, че е била в нетрезво състояние след свое участие в Студентски град, а екипът ѝ представи съвсем различна версия за конфликта – певицата била изтощена, отказала снимки и впоследствие се оказала обект на настойчиво преследване, съобщава HotNews.bg, позовавайки се на официална позиция на изпълнителката. Според разпространеното становище напрежението започнало, когато няколко млади почитатели поискали да се снимат с нея след края на ангажимента. Андреа отказала, тъй като била силно изморена след участието, а от екипа ѝ настояват този отказ да не се тълкува като доказателство за употреба на алкохол. Към момента няма независимо потвърждение на твърденията за състоянието на певицата, а публичната позиция представлява нейната версия за случилото се.

По думите на пиара на Андреа ситуацията се изострила при напускането на заведението, когато част от младежите започнали да снимат автомобила ѝ и се наложила намесата на охраната. Певицата твърди още, че историята продължила и след прибирането ѝ, като между 04:00 и 05:00 часа получила поредица от обаждания на личния си телефон. От екипа ѝ определят подобно поведение като преминаване на границата между интереса към публичен човек и навлизането в личното му пространство. В разпространената позиция няма информация за подаден сигнал до полицията, а проверка на публичните съобщения на СДВР за съответния период не открива официално оповестен случай, свързан с певицата.

Това не е първият случай, при който Андреа влиза в публичен спор с твърдения, разпространявани около нейното лично състояние. През юни 2026 г. певицата лично отхвърли друг широко разпространен слух, който беше подхванат от редица медии, включително и от Флагман.бг, преди тя да представи собствената си позиция. Сегашният казус отново поставя въпроса докъде стига правото на публиката да коментира поведението на известен човек и от кой момент предположението започва да се представя като факт. Именно затова твърдението, че Андреа е била употребила алкохол, следва да остане обозначено като непотвърдено, след като няма тест, медицински документ или официална констатация от компетентен орган.

Спорът има и друг пласт – очакването, че платеният вход за клубно участие автоматично дава право на лична снимка с изпълнителя. Подобна дискусия се разгоря през 2025 г. и около Софи Маринова, след като почитатели публично я критикуваха, че отказва снимки в заведения, а други защитиха правото ѝ сама да определя кога приключва професионалният ѝ ангажимент. При Андреа конфликтът според нейния екип е продължил отвъд самото искане за кадър – със снимане на автомобила и многократни телефонни обаждания след края на вечерта. От екипа подчертават, че близостта с публиката не отменя личните граници на артиста и че отказът за снимка не трябва да се превръща в повод за натиск

Само два месеца по-рано Андреа отново беше в центъра на вниманието след съвместна сценична изява с Галена в Слънчев бряг, когато кадри от срещата им бързо се разпространиха в социалните мрежи. Тогава реакцията на публиката беше изцяло свързана с музикалното им помирение и общото изпълнение, което показва колко бързо една клубна вечер може да се превърне в тема извън самото заведение. При сегашния случай екипът на певицата настоява фокусът да остане върху конкретните факти, а не върху предположения за физическото ѝ състояние. В края на позицията си представителите на Андреа призовават въпросните млади хора да проявяват повече уважение към личните граници и да не превръщат отказа на публична личност в повод за конфликт.