26.02.2026 | 17:48

АПИ плаща 14 млн. лв. месечно за безплатна пътна помощ на лице с 15 присъди

Ако сходни суми са били плащани и по договорите от 2014 насам, това потенциално означава, че до момента държавата е изплатила над 1 милиард лева

Бившият вече шеф на АПИ Йордан Вълчев

Най-малко 14 млн. лв. – около 7 млн. евро, Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) отклонява за безплатна пътна помощ за гражданите. Това разкри Фондация „Антикорупционен фонд“ (АКФ) в новото си разследване. Според разследването от 2025 г. АПИ незаконно е превъзложила на фирма „Юнит Асист“ ЕООД предоставянето на денонощна, безплатна пътна помощ за гражданите. От своя страна дружеството също незаконно превъзлага дейността на поне 11 фирми.

Собственикът на въпросната фирма се казва Юлиян Янков, който има над 15 присъди за различни престъпления, включително измама и кражба на автомобил, именно чрез използването на влекач за пътна помощ. Той е реабилитиран непосредствено преди лицензирането на „Юнит Асист“, което позволява на фирмата му да извършва дейност.

Разследването „Безпътна помощ“ поставя и въпроса откога съществуват дейностите с незаконно превъзлагане, тъй като услугата „безплатна пътна помощ“ неизменно присъства в договорите за пътна поддръжка поне от 2014 г. насам, подчертава АКФ.

До днес нито АПИ, нито МВР, нито друга държавна институция, е информирала публично гражданите за съществуването на подобна услуга, която на теория дава право на транспортиране в случай на авария до най-близката безопасна точка извън пътното платно.

По думите на свидетели от бранша е имало опити за налагане на монопол в полза на „Юнит Асист“ с помощта на държавни институции, както и за натиск над конкуренти, заплахи и изнудване на пострадали в ПТП.

От АКФ, че информацията за услугата безплатна пътна помощ става известна от изказване на директора на АПИ инж. Йордан Вълчев пред Народното събрание от ноември 2025 г. На депутатско питане инж. Вълчев отговаря, че държавата предоставя услугата от лятото на 2025 г.

София Желева, правен експерт към АКФ, изтъква, че „документите опровергават твърденията на г-н Вълчев, тъй като въпросната услуга фигурира във всички договори за пътно поддържане от 2014 година насам“.

Към момента действащи са общо 33 договора за пътно поддържане на републиканската пътна мрежа, сключени между 2022 г. и 2024 г. Те предвиждат възнаграждение от средно по 140 лева на час за поддържането на камион за пътна помощ в денонощна готовност. АПИ допълнително заплаща и между 216 и 370 лева (111 и 190 евро) за всяко изтеглено превозно средство, като единичната цена варира в зависимост от сезона и локацията.

Според свидетелите от бранша има над 70 точки, на които има по два камиона в готовност да предоставят първа помощ – един за леки автомобили и един за тирове.

За тази услуга българските данъкоплатци плащат месечно по 14 милиона лева (7 158 000 евро) или приблизително 170 милиона лева (87 милиона евро) годишно само за 24-часовото дежурство.

АКФ отбелязва, че ако сходни суми са били плащани и по договорите от 2014 насам, това потенциално означава, че до момента държавата е изплатила над 1 милиард лева (511 милиона евро) за услугата „безплатна пътна помощ“.

„Въпреки значителните суми, които вероятно са изплащани за предоставянето на услугата, няма данни тя някога да е била официално комуникирана и реално използвана от гражданите“, коментира още Желева.

Екипът на АКФ е изпратил официални запитвания до АПИ относно извършените плащания и броя изтеглени автомобили, но агенцията отказа достъп до информацията. АПИ единствено потвърди наличието на услугата, но отрече да е плащала за нея до момента.

Обаче това е в противовес на неофициална информация, предоставена на АКФ от служител на агенцията, според която само по договора за поддръжка на магистрала „Хемус“ в периода 2018-2022 г. е заплатено репатриране на 439 автомобила извън зимния сезон.

Поддръжката на пътищата се осъществява по договори на АПИ с различни дружества във всяка отделна административна област, както и още 6 договора конкретно за магистралните участъци.

От август 2025 г. всички изпълнители по действащите общо 33 договора са превъзложили предоставянето на услугата „безплатна пътна помощ“ на една-единствена фирма, посочена от АПИ – „Юнит Асист“ ЕООД.

С официално писмо от януари 2026 г. АПИ е инструктирала областните дирекции на МВР при нужда от пътна помощ да звънят на фирмените телефони на „Юнит Асист“. Според източници на АКФ сигналите от телефон 112 пък се препращат към АПИ, откъдето също се насочват към „Юнит Асист“.

„Няма законово основание държавна институция да пренасочва сигнали за ПТП към частна фирма, без това да е изрично регламентирано в договор“, подчертава още София Желева.

Институционалната подкрепа де факто превръща „Юнит Асист“ в монополист при предоставянето на пътна помощ в България, изтъква АКФ, като допълва, че към ноември 2025 г. обаче дружеството разполага с едва пет камиона, а от края на декември вписва в регистъра към Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ още пет.

За да отговори на държавните очаквания, дружеството наема второ ниво подизпълнители, като ги задължава да брандират камионите си с името и телефонния номер на „Юнит Асист“. Става въпрос за най-малко 11 различни дружества, за които се твърди, че получават между 20 и 30 хиляди лева (10 и 15 хиляди евро) без ДДС на месец за участието си в схемата.

„Липсата на обозначение на действителния оператор е основание за заличаване на регистрацията и прекратяване на дейността,“ каза Желева.

Освен огромните щети за фиска, моделът на т. нар. „безплатна пътна помощ“ оказва сериозен натиск върху по-малките фирми, ограничава конкуренцията и създава риск от фалити в сектора.

АКФ пише още, че са налице и случаи, при които собственици на автомобили са заплащали услугата, вече финансирана от държавата. Има и сигнали за автомобили, откарани до частни паркинги без съгласието на собствениците и освобождавани след допълнително заплащане.

„Разследването ни показва ново практическо приложение на вече добре познатата ни схема с незаконно превъзлагане в АПИ,“ коментира Бойко Станкушев, директор на АКФ.