28.03.2026 | 17:56

Арестуваха кмет след сигнал за изборна търговия (снимки)

Той е раздавал суми от 30 и 40 евро на жители на селото, за да гласуват за определена политическа партия

Кметът на търговищкото село Овчарово е бил арестуван след сигнал от граждани. Това съобщи и.д. главен секретар на МВР Георги Кандев.

По данни на разследващите той е раздавал суми от 30 и 40 евро на жители на селото, за да гласуват за определена политическа партия на предстоящите избори. При обиските униформените намерили в две жилища близо 3620 евро, както и няколко списъка с имена на лица.

В рамките на разследването се извършват разпити пред съдия, уточнява Кандев. Работата по случая продължава.