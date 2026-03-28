28.03.2026 | 17:56
Арестуваха кмет след сигнал за изборна търговия (снимки)
Той е раздавал суми от 30 и 40 евро на жители на селото, за да гласуват за определена политическа партия
Кметът на търговищкото село Овчарово е бил арестуван след сигнал от граждани. Това съобщи и.д. главен секретар на МВР Георги Кандев.
По данни на разследващите той е раздавал суми от 30 и 40 евро на жители на селото, за да гласуват за определена политическа партия на предстоящите избори. При обиските униформените намерили в две жилища близо 3620 евро, както и няколко списъка с имена на лица.
В рамките на разследването се извършват разпити пред съдия, уточнява Кандев. Работата по случая продължава.
