22.10.2026 | 11:05

МВР арестува кмета на Кърджали

Ерол Мюмюн е задържан за престъпления в особено големи размери

Кметът на Кърджали Ерол Мюмюн е задържан тази сутрин заради длъжностни престъпления в особено големи размери. От МВР и прокуратурата към момента няма официална информация по случая.

Това е трети арестуван кмет на ДПС за по-малко от 48 часа, след градоначалниците на Сунгурларе и Белица.

Кметът на Кърджали и зам.-председател на ДПС Ерол Мюмюн е бил отведен тази сутрин от двама полицаи за разпит в Областната дирекция на МВР в Кърджали. Заедно с него е и адвокатът му.

В сградата на общината също има полиция.

Полицията извършва проверка в дома на кмета на Кърджали.

Пред сградата се събират активисти на ДПС. На място са депутатите Байрам Байрам, както и заместник-председателят на Народното събрание Айтен Сабри.

Айтен Сабри – зам.-председател на Народното събрание, ДПС: „Кметът на Кърджали г-н Ерол Мюмюн не е арестуван. Моля да бъде ясно. Той в момента е отведен за разпит. Всички ние сме тук, дошли сме да го подкрепим. Идеята ни е ние също да разберем какво става, защото нито един от нас не знае в момента защо е тук и за какво го разпитват.“

Байрам Байрам – депутат от ДПС: „Ние това го приемаме като един знак, не е само към г-н Ерол Мюмюн, като кмет на община Кърджали, ние го приемаме като знак към Движението за права и свободи. Приемаме това като един знак към цялата турска и мюсюлманска общност в Република България. И от тук искам да кажа – ще видят каква е силата на Движението за права и свободи, ще видят каква е силата на мюсюлманската и турска общност. И ние никога няма да забравим този полицейски тормоз, този политически натиск, който в момента се осъществява от някои политически и полицейски началници.“

Междувременно прокуратурата продължава да разследва кметовете на Сунгурларе и Белица, които бяха задържани предходните дни.

В сряда Радослав Ревански, който е и зам.-председател на ДПС, беше арестуван. Извеждането му премина при силно напрежение и в присъствието на множество хора, които скандираха името му. На място беше и лидерът на ДПС Делян Пеевски, който прегърна Ревански и отправи остри обвинения към управляващите.

По-рано стана ясно, че парламентарната група на ДПС ще подаде сигнал до изпълняващия функциите главен прокурор за проверка на твърдения за политически натиск от директора на Агенция „Митници“ Николай Шушков върху кмета на Белица Радослав Ревански.

Според ДПС Шушков е искал от Ревански да промени политическата си ангажираност в полза на „Прогресивна България“, като в замяна му е била предложена политическа протекция и закрила.