28.03.2026 | 22:04

Асен Василев обяви Румен Радев за „страхлив лицемер“. Той отговори с въпрос дали мафията се е променила към добро

Първата работа на ПП-ДБ в парламента беше да се прегърнат с мафията, отвърна бившият президент

Лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев обвини бившия президент и сегашен партиен лидер Румен Радев в разпространението на серия лъжи, като го определи като „страхлив лицемер“.

По-късно в събота Радев отговори, като се върна години назад. „Лидерите на ПП-ДБ трябва да решат: промени ли се към добро мафията и все така ли е само техен „маркетингов враг“, както определиха Борисов в прословутия си среднощен разговор”, коментира Радев в Добрич, цитиран от пресцентъра на „Прогресивна България“.

Визираната от Радев реплика, че Делян Пеевски се е „променил за добро“, е на Даниел Лорер, който бе изключен от „Продължаваме промяната“. „Коалицията ППДБ влезе в политиката с обещание, че ще борят мафията и ще свалят модела „Пеевски-Борисов“. Първата им работа, след като влязоха в Народното събрание, беше да се прегърнат със същата мафията“, каза Радев. „Радев излъга“

„Вчера Румен Радев си е позволил да излъже, че ще подкрепим проучването за шистов газ в Добруджа. Това обаче не е изолиран случай, за съжаление“, каза Василев по време на учредяването на “Младежи за Промяна” в Пловдив. Той изчете конкретни цитати на Радев за войната в Украйна, еврозоната, „Турски поток“ и други, за да покаже „как изглежда един страхлив лицемер”.

Василев коментира още, че „купувачите на гласове се радваха на комфорт при служебните кабинети на Румен Радев“.

Той припомни, че „ДАНС опраска вота с машините през 2023 г., за което акад. Николай Денков (тогавашният премиер – бел.ред.) поиска оставката на шефа ѝ, но Радев отказа да подпише указ за освобождаването му“. Асен Василев посочи още, че в листите на проекта на Румен Радев „Прогресивна България“ са влезнали „хора, които са минали през ГЕРБ и „ДПС-Ново начало“.

Коцев: Радев да обясни на децата ми защо ме нямаше 5 месеца вкъщи По-късно по темата се включи и кметът на Варна Благомир Коцев. „Чух, че Румен Радев казва, че за Продължаваме Промяната мафията била “маркетингов враг”. Жалко, че го нямаше Радев да обясни на децата ми защо ме няма 5 месеца вкъщи заради единия маркетинг. Или пък Борисов, за да им се оплаче за 12-часовото си задържане. Нищо, де. Маркетинг да има“. Той прекара в ареста почти пет месеца след като бе арестуван миналото лято по разследване на несъществуващата вече антикорупционна комисия.

И Борисов се обади

В задочния спор се включи и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. От Велико Търново той нападна „проруските партии, които скачат да защитят интереса на Газпром и руския газ“. Пред свои съпартийци Борисов разказа, че когато първото му правителство се опитало да привлече инвеститор за проучвания на шистов газ, му направили „чудовищна атака“ и това го накарало да обърне курса, така че да се стигне до мораториум на проучванията. Той нарече политиците, които се съпротивляват на предложението му, „популисти, които си играят със страховете на хората“. После заговори за „разбойническата приватизация“, като обяви, че хората, които са я извършили, са дарители на „Прогресивна България“. Не даде нито примери, нито доказателства.