14.03.2026 | 10:31

Атанас Чобанов: Пеевски е на върха на организираната престъпна група около Петьо Еврото!

„Може да се каже, че Сарафов е взет за заложник от Пеевски“, каза той

Разследващият журналист от BIRD Атанас коментира скандала около европейския делегиран прокурор Теодора Георгиева, записите от „Осемте джуджета“, както и ролята на фигури като Петьо Петров – „Еврото“, Борислав Сарафов и Делян Пеевски. В разговора Чобанов засегна и трагичния случай „Петрохан – Околчица“, както и ситуацията с поста на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов и институционалните зависимости в прокуратурата.

„Говорим за един период от 2020 година, когато се решаваше назначаването на българския делегиран европейски прокурор до настоящия момент. В този период са се случили няколко неща. Първо, назначаването на Георгиева е предшествано от нейно посещение в ресторант „Осемте джуджета“, среща с Петьо Петров „Еврото“, който тогава е адвокат и още не е избухнал скандалът „Осемте джуджета“. Теодора Георгиева отива заедно с Емилия Русинова, както се разбра, нейната приятелка, както тя я нарича, и тогава шефка на Апелативна градска прокуратура. Провеждат някакъв разговор, запис от този разговор е направен очевидно, от него се чува как тя обяснява какъв е редът за назначаване на европейски делегиран прокурор. „Еврото“ казва: „Ние те избрахме и ти си нашият човек“. И след това тя наистина става европейски делегиран прокурор. И така до 2023 година няма движение от тази ос между „Еврото“ и Теодора Георгиева.“

„Междувременно избухва скандалът „Осемте джуджета“, „Еврото“ е осветен, излизат снимки с Борислав Сарафов пред „Осемте джуджета“, излизат снимки с Емилия Русинова. 2023 г. „Еврото“ праща сигнал до Европейската прокуратура, до Кьовеши, до Българската прокуратура и до медиите, с декларация, че видите ли той бил отдавал подкупи на Теодора Георгиева. 2025-та година тя (Теодора Георгиева, бел.ред.) се оплаква, че МВР саботира работата й по „Чирен“, и по други разследвания. И тогава следва второ писмо от небитието на Петьо „Еврото“, пак подписано от него, че видите ли той се бил веднъж оплакал и давал подкупи и сега втори път пак праща сигнал, че тя е корумпирана. Тя обаче не спира и призовава на разпит Малинов, шефа на „Булгартрансгаз“, който е отговорен за скандала в „Чирен“. Лица, действащи в задкулисието провалят този проект и Теодора Георгиева има смелостта да назове лицето Делян Пеевски като отговорен за провала на проекта.“

„Измества се към личността на Теодора Георгиева. Запис е изрязан, така че няма Емилия Русинова на него. Започва проверка срещу Георгиева, но спира и работата по „Чирен“, което всъщност осъществява плана и замисъла да бъде прикрита ролята на Пеевски и на Малинов, и на всички корупционери, които са провалили този проект.“

„Конкретно мисля, че Делян Пеевски наистина е на върха на тази организирана престъпна група. Някъде, ако е жив, там е „Еврото“ и на най-изпълнително ниво е Сарафов. Който е взет и даже може да се каже за заложник от Пеевски. От тези лица, които са в този скандал, единственият човек, който е престъпил от тъмната към светлата страна е Теодора Георгиева.“

„Тя не отрече, че е била на тези срещи, а има и снимки от нейните посещения в ресторанта. И въпреки наличието на тези компрометиращи материали, тя беше избрана за титуляр от ВСС. Проблемът е, че няма кой да го отстрани, защото виждаме, че ВСС и по-специално Прокурорската колегия стои твърдо зад Сарафов, стои твърдо зад Русинова. И това си има обяснение. Тези хора са зависими. Те са, както ги нарече член на ВСС в един разговор, който пусна Иван Гешев: „Тези хора са малко въшки“.

Въшките наплодиха гниди- да развием тази метафора. Начело на ключови позиции в съдебната система.“

Разследващият журналист коментира и трагичния случай „Петрохан-Околчица“.

„Не виждам единствено от цялата картина какъв е спусъкът или това, което е мотивът да се стигне до тези убийства и самоубийства. Очевидно не е липса на пари, очевидно не е някаква активност на службите, които, както се видя, по-скоро са прикривали, каквото са знаели, отколкото активно да са го разследвали. Вече наистина трябва да влезем в кожата или в съзнанието на някаква теологична причина.“

„Разбирам напълно, че обществото е на нокти, че не може да приеме версията заради некадърността не на разследващите експерти, а на техните политически ръководители. Прокуратурата от край време се изявява като политически играч и това, което вбеси и разбуни духовете, очевидно беше изявата на Сарафов, който вместо да насочи към експертите, каза – четете между редовете.“

„Има някакъв момент, някакво събитие е станало, което е може би в последните часове, преди да станат тези трагични събития. Калушев го пише до майка си това, което „преля чашата“. Не е причината, но това „преля чашата“ и конкретно говори за опита да помогнат на едно момиче, което е било с тях и успешно е оставено при баща му предишната вечер. Може би там трябва да се търси какво е „преля чашата“.

„Това е един от случаите от национално значение и е доста странно, че той не беше изпратен в Националната следствена служба, ами раздробен между две прокуратури, една от които Врачанската. Нищо лошо не искам да кажа за техните експерти, но все пак очаквахме това нещо да бъде поето на национално ниво и с цялата мощ, разследваща и национална, и международна, ако трябва.“

Атанас Чобанов коментира и поста на Борислав Сарафов като и.ф. гл. прокурор

„Много ценя мнението, че при тази ситуация може да се стигне и до граждански арест на Сарафов, тъй като той нарушава закона, стои там като узурпатор и при това положение, след като никой от органите, които отговарят за законността не взима отношение – кой да го вземе? Гражданите да го изведат, БОЕЦ се пробваха- не се получи. Това положение е незаконно. Ако е незаконно, МВР има компетенцията да пресича злоупотреби с власт, със законни и незаконни действия.“

„Имаме човек, който е узурпирал властта на главния прокурор, седи си там в кабинета и нищо. МВР не влиза да го извади оттам или поне да му го запечата, защото той е държавна собственост и се самоуправя с държавното имущество. Това е законното решение в момента, друго няма. Да си го вземат в свой си кабинет там в Прокурорската колегия във ВСС, като толкова си го обичат.“