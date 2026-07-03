03.07.2026 | 13:06

Атанасова отрече да е летяла с Пеевски до Дубай на 5 април 2024 г.

Полетът й бил до Турция, където тя останала три дни, след което се прибрала у нас

Десислава Атанасова отрече твърденията на вътрешния министър Иван Демерджиев, че е летяла до Дубай с водача на ДПС Делян Пеевски на 5 април 2024 г. От Конституционния съд разпространиха позиция на Атанасова.

„Във връзка с разпространените неверни твърдения от Иван Демерджиев – Министър на вътрешните работи, в Народното събрание на 02.07.2026 г., изисках и разполагам с удостоверение Рег. номер RяБ 4017/02.07.20026г. от Министерството на вътрешните работи за пътуванията ми извън страната за периода 05.04.2024 г. – 08.04.2024 г.

Данните, регистрирани в Интегрираната информационна система „Справки“ на МВР, удостоверяват преминаванията ми през граничните контролно-пропускателни пунктове на Република България”, заявява конституционната съдийка.

Тя добавя:

„Твърдението, че „на 5 април 2024 г. Десислава Атанасова е пътувала с Делян Пеевски от летище „Васил Левски“ – София до Дубай с частна компания „Хиперион Авиейшън“ е невярно. Напуснала съм страната на 05.04.2024 г. с граждански полет TK 1032 – пътнически самолет на турските авиолинии / Turkish Airlines и съм се завърнала на 08.04.2024 г. с граждански полет TK 1031 – пътнически самолет на турските авиолинии / Turkish Airlines.“

На посочените дати Атанасова летяла по маршрута София – Истанбул – София, с граждански полет и пребивавала единствено на територията на Република Турция. Това се удостоверявало и от данните в паспорта на съдията.

В съобщението до медиите са приложени и “посочените документи с оглед обективното изясняване на фактите и обстоятелствата, свързани с моите пътувания в качеството ми на конституционен съдия”.

Вчера и от ДПС обявиха, че твърдението, че Пеевски и Атанасова са летели заедно до Дубай на 5 април 2024 г. е невярно.