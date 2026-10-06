06.10.2026 | 11:04

„Автомагистрали“ с нов шеф, уволнена е й балдъзата на бившия вътрещен министър Младен Маринов

Министър Иван отхвърли твърденията, че Иван Кунев си е тръгнал заради проблем с мантинелите, без да посочи кой е доставчикът

Изненадващи рокади бяха предприети в държавната компания „Автомагистрали“, която нашумя със съмнителни инхаус договори за строителството на магистрала „Хемус“, пътя Видин – София и укрепването на свлачищата.

Изпълнителният директор Иван Кунев подаде оставка едва три месеца след назначаването му на поста. Причината – лични мотиви, съобщи регионалният министър арх. Иван Шишков пред журналисти във Враца по време на среща от инициативата „Регионите говорят“. Той е приел молбата му и предстои назначаването на нов член на директорския борд на „Автомагистрали“, за да се избере новият изпълнителен директор.

Междувременно съставът на директорския борд е намален от петима на трима членове в края на август с решение на министър Шишков, който е принципал на дружеството. Освободени са балдъзата на бившия вътрешен министър Младен Маринов – Ивелина Маринова, и Николета Бачева, става ясно от публикуваното решение в Търговския регистър.

След рокадите в директорския борд остават Виктор Попов и Митко Михайлов, като и двамата нямат нищо общо с пътищата. Предстои регионалният министър да определи кой ще смени напусналия инж. Иван Кунев.

За оставката на изпълнителния директор на „Автомагистрали“ стана ясно от съобщение на неправителствената организация Институт за пътна безопасност на бившия шеф на КАТ-София по времето на ГЕРБ инж. Богдан Милчев. Новината беше потвърдена по-късно от регионалния министър Иван Шишков.

„Разбрах, че директорът (на „Автомагистрали“ – б.а.) е подал оставка по лични причини, не ме е информирал. Не е имало проблем, нито е имало конфликт. Всеки има право на лични причини и би трябвало да ги уважим“, каза Шишков. Той пожела на Иван Кунев, който при назначението на поста му беше член на ГЕРБ, бързо да разреши личните си проблеми.

От Института за пътна безопасност обаче лансираха версията, че Иван Кунев си е тръгнал заради ремонта на мантинелите при км 36 на магистрала „Хемус“. По този въпрос през миналата седмица имаше дискусия относно качеството на поставените предпазни ограждения на виадукта от „Автомагистрали“.

Според Института за пътна безопасност Иван Кунев заявил несъгласие с начина, по който се извършва подмяната на мантинелите и с действията на министър Шишков. Държавното дружество било подложено на натиск да монтира мантинели без представени сертификати, без инструкция за монтаж, без проекти и без договори, твърди организацията на бившия шеф на КАТ-София по времето на ГЕРБ. По техни данни мантинелите са произведени от турската фирма „Карач“ от Бурса.

Регионалният министър отхвърли твърденията, че Иван Кунев си е тръгнал заради проблем с мантинелите, без да посочи кой е доставчикът.

„Очевидно е, че има хора, които са изключително недоволни от това, че вече няма да продават по този начин техните мантинели или че няма да монтират техните мантинели, за които имаме абсолютно ясно съмнение, че тези мантинели не са качествени. И това беше резултатът. Резултатът беше да се създаде илюзия, че ние правим нещо нередно. Напротив, ние го правим точно така, както трябва да бъде. Смисълът на създаването на дружеството „Автомагистрали“ е точно този – в кризисна ситуация да може да извършва съответната поддръжка на пътя и то това започна да прави. И затова пак казвам – този, който в момента направи цялата тази буря в чаша вода най-вероятно, може би е недоволен от факта, че вече много неща са променени в България„, каза арх. Шишков.

В последните седмици темата за мантинелите нашумя, след като вътрешният министър Иван Демереджиев съобщи, че са отклонявани средства от фирми, занимаващи се с тази дейност, към „дружество касичка“, което е финансирало 36 полета на лидера на ДПС Делян Пеевски за 5 млн. евро до Дубай.

По случая беше отзован посланикът на България в Дубай, заради фирмата на баща му, която по твърденията на Демерджиев е „дружеството касичка“. Това стана по искане на премиера Румен Радев.

Санкционираният за корупция от САЩ и Великобритания Пеевски пък се закани да подаде оставка като лидер на ДПС, ако властта покаже фактури, че фирма е платила полетите му до Дубай.

В момента няма действащи договори за поставяне на ограничителни системи, след като Агенция „Пътна инфарструктура“ (АПИ) скандалната обществена поръчка за 500 млн. евро, която правителството на Росен Желязков не успя да финализира. Така новото ръководство на пътната агенция възложи с инхаус договор дейността на държавното дружество „Автомагистрали“.

„Смисълът на създаването на дружеството „Автомагистрали“ е точно този – в кризисна ситуация да може да извършва съответната поддръжка на пътя и то това започна да прави. И затова пак казвам – този, който в момента направи цялата тази буря в чаша вода най-вероятно, може би е недоволен от факта, че вече много неща са променени в България“, каза арх. Шишков.

Той обаче не съобщава този договор на каква стойност е, за какъв период от време и откъде „Автомагистрали“ купува мантинелите, които по негови думи са „значително по-евтино от произвежданите у нас от фирми монополизирали пазара“. Управляващите не посочват фирмите поименно, обикновено оставяйки тази работа на журналистите. Най-вероятно, ако някоя компания се почувства засегната, да не ги съди.