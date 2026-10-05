05.10.2026 | 12:22

ВИДЕО показва как българският Ескобар се бие здраво 3 седмици преди помилването

ДБ поиска извънредно изслушване на МВР, ДАНС и затворническите власти

Видеозапис показва как мъж, за когото има информация, че е помилваният от Илияна Йотова наркотрафикант, изглежда е в отлична кондиция и участва в бой в болницата на затвора само три седмици преди да бъде издаден указът за помилването му.

Записът е от охранителните камери на болницата към затвора, а маркерът показва, че датата е 16-ти ноември, 2022 година. Указът за помилването на Огнян Атанасов, известен като Петричкия Ескобар“, е издаден на 5 декември, съобщи Mediapool.

Видеото с Огнян Атанасов, който се сбива чевръсто с човек в коридора на затворническата болница, поставя много въпроси за причините, поради които този човек е помилван. Още повече, че след боя веднага идват служители на съдебна охрана и инцидентът би трябвало да е докладван.

Йотова е опростила 10 години от наказанието на „Петричкия Ескобар“, позовавайки се на експертиза, според която оставането в затвора би застрашило живота му. Към момента на помилването му изпълнението на присъдата вече е било прекъснато за 2 години по здравословни причини.

След помилването той чудодейно оздравява и върши нови престъпления – през 2025 г. е заловен е с 5 кг. кокаин.

Запитана има ли обяснение на този факт, Илияна Йотова заяви миналия месец пред Нова телевизия, че е „учудена“, защото според лекарското заключение Атанасов „не би трябвало да може да стане от инвалидната количка“

„Дали, как и кой си е свършил работата, когато ни е дал тази експертиза – може би по-нататък ще намерим начин да попитаме“, каза Йотова.

Така тя сама призна, че има основателни съмнения за нередности и манипулации с медицинските заключения.

Видеото с побоя в болницата на затвора показва човек, който има достатъчно енергия не само да бъде супер агресивен, но и буквално да повали с бой друг човек, който изглежда доста едър и в добра кондиция.

През 2022 г. с указ № 119 от 5 декември тогавашният вицепрезидент Илияна Йотова помилва т.нар. „Петричкия Ескобар“ със следните мотиви: здравословно състояние, представляващо опасност за живота на молителя, и би било проява на нехуманно отношение той да остане в затвора.

Въпросите към Йотова

Има ли поискана справка от затвора от Комисията по помилванията за Огнян Атанасов? Дадена ли е такава справка и в нея фигурира ли инцидент с проявена агресия?

Ако не е бил отразен, какви са били основанията ви да не е отразен?

Социалните работници и други служители на затвора, които непосредствено работят с този осъден, били ли са канени от Комисията по помилванията за изслушване в заседание, за да споделят лични впечатления от поправянето и състоянието на осъдения?

Комисията по помилванията поискала ли е справка от затвора за Огнян Атанасов и в нея била ли е отразена тази проява?

Ако да, как Комисията по помилванията е преценила, въпреки нея, че осъденият не представлява риск?

По време на заседанието на Комисията по помилванията за Огнян Атанасов било ли е взето единодушно решението да предложите помилване или по време на дискусиите са се очертали и други мнения?

Имало ли е членове на Комисията, които са били против помилването?

Кой от членовете на Комисията е докладчикът по случая?

Въпреки че темата е въпрос от голям публичен интерес, докладът на Комисията по случая с Огнян Атанасов все още не е публичен. Няма информация как и дали президентът Илияна Йотова е започнала проверка на този случай.

Внасяме изслушване на Главна дирекция “Изпълнение на наказанията”, ДАНС, МВР и ръководителя на болницата към затвора по случая с помилването на петричкия Ескобар, написа съпредседателят на ДБ Божидар Божанов във фейсбук.

Йотова ни отказа достъп до голяма част от документите – прокурорските постановления, експертизите, молбата за помилване. ГДИН пък не ни предостави имената на лекарите, участвали в изготвянето на медицинските документи, обяснява Божанов.

Той заявява още:

Явно Ескобар си е осигурил фалшиви експертизи. Въпросът е чрез изслушване да установим как това се случва – дали един обикновен затворник може да си осигури такива или му трябва покровителство отвън. Дали е секретен сътрудник на ДАНС или МВР, дали е бил оказван натиск върху лекари? Дали инцидентът на видеото е документиран от ГДИН и дали информация за поведението му е поискана от президентството?

През 2025 г. вицепрезидентът Йотова е трябвало да инициира проверка на тези обстоятелства, след като помилваният от нея отново е изправен пред съда за 5 килограма кокаин. Това не се случва, а днес тя продължава да се крие зад комисии.

В парламента трябва да установим има ли чадър върху наркотрафика и на какво ниво е той. И участва ли президентската институция в него.