06.10.2026 | 11:51

Радев: Абсолютно недопустима атака. Ако не се сложи край на войната, тя ще се разширява

Премиерът пропусна да спомене, че дроновете, които удариха два кораба в търговската ни зона в Черно море са руски

„Абсолютно недопустима атака, грубо показване на международното право и морското дело“. Това каза премиерът Румен Радев в своя първи коментар по повод удара с дронове по два кораба в търговската зона на България в Черно море. Той подчерта, че случващото се затруднява изключително много корабоплаването.

„На тази война ако не се сложи край навреме тя ще разширява своя обхват. Погазват се всякакви правила на международното право, атакуват се цивилни морски плавателни съдове“, каза още премиерът.

Впечатление направи, че той не каза какви са дроновете, макар да има информации, че те са руски. Румен Радев също така не обясни как си представя да се „сложи край“ на войната. Според западните ни съюзници това може да стане, след като Владимир Путин спре военните действия. Премиерът единственото повтори руските опорки, част от които са заплахите, че конфликтът може да стане глобален.

Изявленито си Румен Радев направи в началото на среща с представители на институциите във връзка с поразени от дронове два кораба в българската икономическа зона в Черно море. В срещата участват представители на Министерството на отбраната, на Министерството на вътрешните работи, на Министерството на транспорта, на Министерството на околната среда и водите, на президентската институция и на службите за сигурност.