27.03.2026 | 10:28

Бабикян: Борисов е в паника, а Радев го е страх!

"ПП-ДБ излизат с три абсолютно различни слогана. Кой и как го е решил това?", заяви той

Политическият PR експерт Арман Бабикян коментира актуалната вътрешнополитическа ситуация на фона на предстоящите на 19 април предсрочни парламентарни избори.

„Като бройка са повече полицейските акции. Ако като ефективност свършат по-добре работа, ето тогава ще имаме добра новина. На хората от „Факултета“ им е странно някакви журналисти да им се месят в занаята и затова реагират по-пламенно. Не просто кметът на Кърджали и съпартийците им са засегнати от действията на МВР, а и нямат бегла представа от разделение на властите. Това, че е кмет на Кърджали, не му дава право да възпрепятства работата на МВР. Въпреки че е кмет на партията на Пеевски, би трябвало да е поне малко грамотен и властта му стига до стените. Общо взето властта на мафията не се състои от правила и стени, които демократичното общество е създало и спазва. За тези хора стените не са бариера и човекът е убеден, че няма проблем и е решил да постъпи по-енергично“, заяви Арман Бабикян.

„Румен Радев дали може да събори олигархията? Той е човек, който се страхува да назове имената на олигархията и се съмнявам, че ще събори олигархията. Олигарсите са много и нямат само две имена на политици, които пребивават в парламента. Айде, ако може лидерът на тази партия да не използва говорители, защото вече не е президентът на държавата. Няма нужда да се пускат славейчетата, за да казват какво казва вождът. Радев може да покаже характер и поне да казва имената на тези хора. Румен Радев трябва да назове всички имена на олигарси, които знае. Не вярвам той да е човекът, който не знае кои са олигарсите“, каза още той.

„Аз съм показвал, че не ме е страх да назовавам имената им и мога да продължа да го правя. От Радев трябва поне да започне с посочването, след като е заявил, че ще се бори с този модел. Това се очаква от всеки, който заявява, че това е проблем за него. Защо Румен Радев не дава интервюта? Срам ли го е? Как ще управлява?“, запита Бабикян.

„Мисля, че Радев може да достигне до тях с откровеност към хората, които жадно търсят някого, който не ги лъже. Ако се прикриваме по стар съветски маниер, така няма да стане. Радев трябва да може да говори с хората и да бъде естествен и откровен. Този диалог е задължение. Мълчанието било злато и т.н., но е добре да има комуникация с хората“, коментира политическият PR експерт.

„Румен Радев няма проблем да говори с хората на площадите, защото хората виждат голям костюм, който слиза от толкова високо при тях. Няма нищо странно в това. Въпросът е какво прави Радев с пълните зали и какво съобщава на тези хора освен величието. Кухите фрази може да свършат работа първия път, но малко по-претенциозните хора очакват второто и третото изречение. Не можеш да се задоволиш с това, че си за мир. Всички сме за мир. Аз 9 години чувам как той е за мир, но не чух каква е втората стъпка. Как се бори за този мир, или това е куха фраза, закачена на стената. Ами, аз съм срещу озоновата дупка“, заяви Арман Бабикян.

„ПП-ДБ излизат с три абсолютно различни слогана. Кой и как го е решил това? Господ знае защо. Една коалиция с три различни слогана не бях виждал досега. Сигурно още ще науча в скромната си кариера. Не знам защо толкова скромно обитателите на София посетиха откриването на кампанията на ПП-ДБ. Като виждаш, че има 50 човека – просто не го снимай. Не го прави просто. Каквато и да е причината – не го снимай и не изпращай разнопосочни послания. Това е малоумно“, коментира политическият PR експерт.

„Костадинов вика, че ще тръгне руски нефт. Единственият жив пример за това е Унгария – те са с руски нефт и не е евтино. Всеки си лее глупости. Който каквито глупости говори по време на парламента, продължава да ръси същите работи. Борисов казва, че сме щели да зареждаме Европа с газ, ще се разплача. Та Борисов е този, който изгони „Шеврон“ в първия си мандат, когато искаха да проучват за шистов газ. Преди 14 години не знаеха още какво означава хибридна война, но са провели типична подобна операция на нашата територия и ние си седим така“, коментира Арман Бабикян.

„Бойко Борисов е добър актьор – народен артист. Изглежда обаче в паника от Радев, определено и не само. Борисов е театрал. Той откри газ в страната вече, пуска метеорологични заводи – това са сънища в бъдещето. Борисов обещава локум на клечка на всеки, който иска. Борисов не може да задоволи обещанията, които е дал пред тези, които му гарантираха оцеляването“, каза Бабикян.

„Делян Пеевски от харизма трудно ще дръпне хора. Трябва да бъде щастлив, ако хората му не са изгонени с камъни от властовите позиции, образно говоря. Той е един от образите на този вид власт в България. Старите традиции на ДПС с разпъване на мрежи на териториален принцип ще бъдат единственото нещо, с което ще работят ДПС“, коментира Арман Бабикян.

„Пеевски ще е толкова оцеляващ, колкото партиите ще му подават ръка. Нужда от Пеевски имат само тези, които имат нещо да крият от прокуратура, следствие и т.н. В политиката нищо не е невъзможно“, коментира още той.

„Румен Радев и Бойко Борисов винаги могат да кажат, особено за 160-те гласа, че ще работят временно в името на България. Може да се облече в нещо. България е в трудно време, не само в България, намираме се между две войни, в криза с горивата, България се намира на кръстопът. Може да се наложи да се взимат непопулярни мерки в името на националната ни сигурност. Има риск да стигнат до ръба, в който ще се наложи да работят заедно. Времето е точно такова и по-добре да си спестят глупавите думи, а да видим какви ще са им умните действия. Обещания „няма да съм с този“ се наслушахме. Да дадат шанс на хората да видят действията и да бъдат честни да кажат какви политически цели и механизъм за решаването им предлагат“, коментира Арман Бабикян.

„ПП-ДБ всичко ще обяснят. Едната половина твърди, че няма да се съюзят с Румен Радев, другата вика по-меко „не“. Те толкова пъти са обяснявали необяснимото с национално отговорни лъжи. ПП изглеждат по-меки спрямо Румен Радев, не са обелили нито една дума. Знам, че са негови бивши министри, но отдавна нещата са се променили, или поне те твърдят това. С тази технология гласоподавателите на ПП-ДБ намаляват. Има шанс да станат принципни, може би. Като изградиха санитарен кордон, те заградиха себе си. За да направиш такъв кордон, трябва да имаш с кого да го направиш, няма нужда да се обичате и да сте в коалиция. Те не сключват сделките в тяхната поредност“, коментира политическият PR експерт.

„Необходимо е да се сформира редовно правителство, дали ще успеят – не мога да гарантирам. Нямам предвид персоните, а институцията правителство – говоря, че трябва да бъде редовно, защото зад него ще има парламентарна подкрепа. Служебно правителство не може да си позволи да реформира отрасли в българската икономика и политика, защото зависи от законодателството“, каза Арман Бабикян.

„Няма да има лесна формула за следващия парламент, няма как и да има трима, които са първи – Пеевски, Борисов и Радев, например. Единият ще изгори, не може да има трима. Триумвиратът не е просъществувал дълго и в Рим. Ще се лишим от единия, вероятно това ще бъде Пеевски. Протестите възпроизведоха какво? През 2020 година енергията от протеста се вля в една партия, която не бе стъпвала на площада. Изглежда сега, че народът се вля не при ПП-ДБ, а при Румен Радев. Има сили, които се опитват да произвеждат кампания срещу тези, които са в генезиса на организацията на публични събития. Ако Радев се опитва да се прави на Орбан и Фицо като троянски кон в Европейския съюз – пътят му ще бъде много къс“, заяви Арман Бабикян пред Божидар Русев.