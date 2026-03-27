Бабикян: Борисов е в паника, а Радев го е страх!

Политическият PR експерт Арман Бабикян коментира актуалната вътрешнополитическа ситуация на фона на предстоящите на 19 април предсрочни парламентарни избори.
„Като бройка са повече полицейските акции. Ако като ефективност свършат по-добре работа, ето тогава ще имаме добра новина. На хората от „Факултета“ им е странно някакви журналисти да им се месят в занаята и затова реагират по-пламенно. Не просто кметът на Кърджали и съпартийците им са засегнати от действията на МВР, а и нямат бегла представа от разделение на властите. Това, че е кмет на Кърджали, не му дава право да възпрепятства работата на МВР. Въпреки че е кмет на партията на Пеевски, би трябвало да е поне малко грамотен и властта му стига до стените. Общо взето властта на мафията не се състои от правила и стени, които демократичното общество е създало и спазва. За тези хора стените не са бариера и човекът е убеден, че няма проблем и е решил да постъпи по-енергично“, заяви Арман Бабикян.
„Румен Радев дали може да събори олигархията? Той е човек, който се страхува да назове имената на олигархията и се съмнявам, че ще събори олигархията. Олигарсите са много и нямат само две имена на политици, които пребивават в парламента. Айде, ако може лидерът на тази партия да не използва говорители, защото вече не е президентът на държавата. Няма нужда да се пускат славейчетата, за да казват какво казва вождът. Радев може да покаже характер и поне да казва имената на тези хора. Румен Радев трябва да назове всички имена на олигарси, които знае. Не вярвам той да е човекът, който не знае кои са олигарсите“, каза още той.
„Аз съм показвал, че не ме е страх да назовавам имената им и мога да продължа да го правя. От Радев трябва поне да започне с посочването, след като е заявил, че ще се бори с този модел. Това се очаква от всеки, който заявява, че това е проблем за него. Защо Румен Радев не дава интервюта? Срам ли го е? Как ще управлява?“, запита Бабикян.
„Румен Радев няма проблем да говори с хората на площадите, защото хората виждат голям костюм, който слиза от толкова високо при тях. Няма нищо странно в това. Въпросът е какво прави Радев с пълните зали и какво съобщава на тези хора освен величието. Кухите фрази може да свършат работа първия път, но малко по-претенциозните хора очакват второто и третото изречение. Не можеш да се задоволиш с това, че си за мир. Всички сме за мир. Аз 9 години чувам как той е за мир, но не чух каква е втората стъпка. Как се бори за този мир, или това е куха фраза, закачена на стената. Ами, аз съм срещу озоновата дупка“, заяви Арман Бабикян.
„ПП-ДБ излизат с три абсолютно различни слогана. Кой и как го е решил това? Господ знае защо. Една коалиция с три различни слогана не бях виждал досега. Сигурно още ще науча в скромната си кариера. Не знам защо толкова скромно обитателите на София посетиха откриването на кампанията на ПП-ДБ. Като виждаш, че има 50 човека – просто не го снимай. Не го прави просто. Каквато и да е причината – не го снимай и не изпращай разнопосочни послания. Това е малоумно“, коментира политическият PR експерт.
„Костадинов вика, че ще тръгне руски нефт. Единственият жив пример за това е Унгария – те са с руски нефт и не е евтино. Всеки си лее глупости. Който каквито глупости говори по време на парламента, продължава да ръси същите работи. Борисов казва, че сме щели да зареждаме Европа с газ, ще се разплача. Та Борисов е този, който изгони „Шеврон“ в първия си мандат, когато искаха да проучват за шистов газ. Преди 14 години не знаеха още какво означава хибридна война, но са провели типична подобна операция на нашата територия и ние си седим така“, коментира Арман Бабикян.
„Бойко Борисов е добър актьор – народен артист. Изглежда обаче в паника от Радев, определено и не само. Борисов е театрал. Той откри газ в страната вече, пуска метеорологични заводи – това са сънища в бъдещето. Борисов обещава локум на клечка на всеки, който иска. Борисов не може да задоволи обещанията, които е дал пред тези, които му гарантираха оцеляването“, каза Бабикян.
„Делян Пеевски от харизма трудно ще дръпне хора. Трябва да бъде щастлив, ако хората му не са изгонени с камъни от властовите позиции, образно говоря. Той е един от образите на този вид власт в България. Старите традиции на ДПС с разпъване на мрежи на териториален принцип ще бъдат единственото нещо, с което ще работят ДПС“, коментира Арман Бабикян.
„Пеевски ще е толкова оцеляващ, колкото партиите ще му подават ръка. Нужда от Пеевски имат само тези, които имат нещо да крият от прокуратура, следствие и т.н. В политиката нищо не е невъзможно“, коментира още той.
„Румен Радев и Бойко Борисов винаги могат да кажат, особено за 160-те гласа, че ще работят временно в името на България. Може да се облече в нещо. България е в трудно време, не само в България, намираме се между две войни, в криза с горивата, България се намира на кръстопът. Може да се наложи да се взимат непопулярни мерки в името на националната ни сигурност. Има риск да стигнат до ръба, в който ще се наложи да работят заедно. Времето е точно такова и по-добре да си спестят глупавите думи, а да видим какви ще са им умните действия. Обещания „няма да съм с този“ се наслушахме. Да дадат шанс на хората да видят действията и да бъдат честни да кажат какви политически цели и механизъм за решаването им предлагат“, коментира Арман Бабикян.
„ПП-ДБ всичко ще обяснят. Едната половина твърди, че няма да се съюзят с Румен Радев, другата вика по-меко „не“. Те толкова пъти са обяснявали необяснимото с национално отговорни лъжи. ПП изглеждат по-меки спрямо Румен Радев, не са обелили нито една дума. Знам, че са негови бивши министри, но отдавна нещата са се променили, или поне те твърдят това. С тази технология гласоподавателите на ПП-ДБ намаляват. Има шанс да станат принципни, може би. Като изградиха санитарен кордон, те заградиха себе си. За да направиш такъв кордон, трябва да имаш с кого да го направиш, няма нужда да се обичате и да сте в коалиция. Те не сключват сделките в тяхната поредност“, коментира политическият PR експерт.
„Необходимо е да се сформира редовно правителство, дали ще успеят – не мога да гарантирам. Нямам предвид персоните, а институцията правителство – говоря, че трябва да бъде редовно, защото зад него ще има парламентарна подкрепа. Служебно правителство не може да си позволи да реформира отрасли в българската икономика и политика, защото зависи от законодателството“, каза Арман Бабикян.
„Няма да има лесна формула за следващия парламент, няма как и да има трима, които са първи – Пеевски, Борисов и Радев, например. Единият ще изгори, не може да има трима. Триумвиратът не е просъществувал дълго и в Рим. Ще се лишим от единия, вероятно това ще бъде Пеевски. Протестите възпроизведоха какво? През 2020 година енергията от протеста се вля в една партия, която не бе стъпвала на площада. Изглежда сега, че народът се вля не при ПП-ДБ, а при Румен Радев. Има сили, които се опитват да произвеждат кампания срещу тези, които са в генезиса на организацията на публични събития. Ако Радев се опитва да се прави на Орбан и Фицо като троянски кон в Европейския съюз – пътят му ще бъде много къс“, заяви Арман Бабикян пред Божидар Русев.
