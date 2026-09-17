17.09.2026 | 10:33

България повали Полша в 3-часова битка пред 12 000 в София!

България завършва на трето място в групата

В истински волейболен трилър, продължил близо три часа, националният отбор на България постигна грандиозна победа над световния шампион Полша с 3:2 гейма в последния си мач от груповата фаза на Европейското първенство. Пред над 12 000 зрители в София, нашите показаха характер и надделяха в драматичен тайбрек.

Развой на двубоя

Първи гейм: Полша започна по-силно и взе преднина в срещата.

Втори гейм (31:29): Българите демонстрираха дух, наваксаха изоставане от 6 точки и изравниха след епичен финал.

Трети гейм (25:23): Използвайки инерцията, националите осъществиха пълен обрат.

Четвърти гейм (19:25): Полша върна интригата и прати мача в решаващ пети гейм.

Тайбрек (20:18): България водеше с 5 точки, но допусна изравняване и дори бе изправена пред мачбол за съперника. В решаващите секунди силни изяви на Александър Николов сложиха край на драмата.

Въпреки този престижен успех, България завършва на трето място в групата. На осминафиналите в събота в София тимът ни излиза срещу Германия, а при победа е възможен нов сблъсък с Полша на четвъртфиналите.

Състави:

България: Симеон Николов, Александър Николов, Аспарух Аспарухов, Денислав Бърдаров, Алекс Грозданов, Илия Петков, Жасмин Величков (либеро).

Полша: Марчин Коменда, Бартломией Болаж, Вилфредо Леон, Томаш Форнал, Бартломией Лемански, Шимон Якубишак, Якуб Попивчак-либеро.