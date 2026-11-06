06.11.2026 | 19:39

България затъва: Теглим още 8,6 млрд. евро дълг през 2027 г.

1,4 млрд. евро са лихвените разходи по дълга през 2027 г.

Нов държавен дълг с лимит до 8,6 млрд. евро през 2027 г. предвижда проектозаконът за държавния бюджет, чиито параметри бяха представени от премиера Румен Радев и финансовия министър и вицепремиер Гълъб Донев в аулата на УНСС днес.

Донев описа настоящия бюджет като „бюджет на вразумяването“. Той не пропусна да отбележи тежкото фискално наследство, описано в докладите на Сметната палата за състоянието на публичните финанси, работата на Агенция „Пътна инфраструктура“ и социалната система.

По думите му изводът от одитните доклади е, че следващите бюджети „поемат тежестта на безотговорни решения от минали години“.

Според представените от Донев разчети дългът през 2027 г. ще достигне 31,4% от БВП, а прогнозният му размер през 2028 г. и 2029 г. ще бъде съответно 33,6% от БВП и 35,5% от БВП. В номинално изражение обаче ще бъде поеман по-нисък дълг. През 2028 г. се прогнозира той да не бъде повече от 8,5 млрд. евро, а през 2029 г. – 7,9 млрд. евро.

За тази година са предвидени капиталови разходи в размер на 6 млрд. евро, стана ясно още от презентацията на финансовия министър. Предвижда се рекордна сума за пътно проектиране – 65 млн. евро. Ще бъдат разплатени и 62 млн. евро – остатък по проекти от Плана за възстановяване и устойчивост.

Ще продължат да бъдат отделяни средства и за т.нар. общинска инвестиционна програма, които през тази година ще са до 600 млн. евро.

Донев отбеляза, че остават за разплащане 1,8 млрд. евро стари ангажименти, които трябва да бъдат плащани сега.

„Това е все наследството, което заварихме и се опитваме да променим траекторията на нетните разходи, така че да влезем в препоръките, които имаме от страна на ЕК, тъй като от 10 юли 2026 г. за България беше задействана процедурата по прекомерен дефицит“, каза Донев. Той посочи, че страната трябва да се съобрази с европейските препоръки за бюджета, за да не бъдат задействани наказателни процедури срещу България.

„Тези наказателни процедури ще бъдат заради това, защото всичкото това наследство няма как за една, за две години, да бъде обрано. През всички тези години са правени разходи, поемани са ангажименти, без да бъдат финансово осигурени“, каза още финансовият министър.

По-високи доходи и подкрепа за семействата – така определи Донев бюджета за следващата година въпреки необходимата консолидация.

Той обърна внимание на ръста на минималната работна заплата до 660 евро, ръста на заплатите в бюджетната сфера с 5%, на педагогическия персонал – със 7,5%, и достигане на линията на бедност до 443 евро.

Обезщетението за отглеждане на дете до 2-годишна възраст се увеличава на 450 евро, а пенсиите ще бъдат осъвременени от 1 юли 2027 г. Максималната пенсия ще има нов таван и ще достигне 1874 евро.

От бюджета ще бъдат отделени 230,5 млн. евро за данъчни облекчения за семейства с деца. Въвежда се и нова преференция за детско развитие – от 2000 евро намаление на годишната данъчна основа за едно дете, 4000 евро за две деца и 6000 евро за три деца.

493 млн. евро повече се насочват към НЗОК, стана ясно още от думите на Донев, като ще се залага повече на профилактика и превенция.

136,2 млн. евро предвижда бюджетът за помощи за отопление. Увеличават се средствата за ученически стипендии, за студентски стипендии, за безплатни учебници и за ремонт на студентски столове и общежития.

Бюджетът залага дефицит на касова основа от 3,5% от БВП, като целта е през 2020 г. да достигне 2,4% от БВП. Разходите за отбрана през 2027 г. ще достигнат 2,23% от БВП с идеята през 2029 г. да са 2,55% от БВП по системата за изчисление на НАТО.

Приходи и разходи

През 2027 г. правителството очаква 141,3 млрд. евро номинален брутен вътрешен продукт и инфлация от 4% с прогноза за забавяне до 2,4% през 2029 г. Прогнозираната безработица през целия период до 2029 г. е от 3,4%.

Заложените приходи за 2027 г. са в размер на 51,065 млрд. евро, а разходите – 55,972 млрд. евро.

Основните данъци няма да бъдат променяни

Запазват се ДДС от 20%, корпоративният данък и данъкът върху доходите на физическите лица от 10% и данък дивидент от 5%.

ДДС остава основният данъчен приход, като от него се очакват приходи от 13,48 млрд. евро.

Проектюбюджетът предвижда еднократен данък върху свръхпечалбата в определени сфери в размер на 33% и повишаване на данъка върху разходите в натура от 3% до 7%.

Залага се максимална сума на месечния лимит на ваучерите за храна от 200 евро на месец (спрямо 102,26 евро сега). Необлагаемият праг се запазва на досегашното ниво, а общата годишна квота се залага да бъде 1,5 млрд. евро спрямо 818 млн. евро към момента.

Бюджетът предвижда по-висок алтернативен данък за луксозните автомобили и повишаване на прага за регистрация по ДДС до 60 хил. евро.

Държавните служители и заетите по Закона за съдебната власт ще заплащат сами осигурителните си вноски.

Максималният осигурителен доход ще нарасне до 2400 евро.

Министерството на финансите разпространи и презентацията, направена от Донев в УНСС. Тя е достъпна тук.