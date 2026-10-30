30.10.2026 | 19:57

Банките ни отново спечелиха луди пари

Печалбата на частните трезори нарасна с 12.3% до 1.6 млрд. евро за 9 месеца

Печалбата на банките у нас е нараснала с 12.3% на годишна база или със 177 млн. евро до 1.6 млрд. евро към края на септември 2026 г., сочат данните на Българската народна банка. Догодина правителството обмисля въвеждане на данък върху свръхпечалбите в сектора.

През третото тримесечие на 2026 г. активите на банковата система нарастват с 3.4 млрд. евро (2.8%) и в края на септември достигат 124.4 млрд. евро. Отношението на ликвидно покритие в края на септември е 263.1% при минимално регулаторно изискване от 100%.

Брутните кредити и аванси се увеличават със 733 млн. евро (0.9%) през тримесечието и достигат 83.8 млрд. евро в края на септември. На тримесечна база брутният кредитен портфейл на банките нараства с 2.2 млрд. евро (3.1%) до 72.5 млрд. евро. Основен принос има растежът на кредитите за домакинства – с 1.7 млрд. евро, или с 5.1% (в това число с 1.1 млрд. евро кредитите, обезпечени с жилищен недвижим имот). Увеличават се също кредитите за нефинансови предприятия – с 684 млн. евро (2.2%) и за други финансови предприятия – с 207 млн. евро (3.9%), докато тези за сектор Държавно управление намаляват (с 401 млн. евро, 35.2%).

Брутните необслужвани кредити и аванси в края на септември възлизат на 2.2 млрд. евро и спрямо края на юни намаляват с 28 млн. евро (1.3%). Делът им в общата сума на брутните кредити и аванси се понижава до 2.59%. Нетната стойност на необслужваните кредити и аванси (след приспадане на присъщата им обезценка) в края на септември е 1 млрд. евро, с 9 млн. евро по-малко спрямо 30 юни. Делът ѝ в общата нетна стойност на кредитите и авансите в края на периода е 1.24%.

Депозитите в банковата система през третото тримесечие на 2026 г. нарастват с 2.3 млрд. евро (2.3%) и в края на септември достигат 103.6 млрд. евро. Водещ принос имат депозитите на нефинансови предприятия – с растеж от 1.4 млрд. евро (5.3%). Увеличават се също депозитите на домакинства (с 851 млн. евро, 1.5%) и на кредитни институции (с 333 млн. евро, 3.3%). Намаление е отчетено при депозитите на сектор Държавно управление – със 192 млн. евро (7.8%) и на други финансови предприятия – със 102 млн. евро (3.9%).

Разходите за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, са 382 млн. евро, като нарастват със 134 млн. евро (54%) спрямо начислените към 30 септември 2025 г.