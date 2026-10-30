30.10.2026 | 20:40

Куриоз! Държавните медии скриха подкрепата на Борисов за двойката Гюров-Кандев

А иначе в БНТ, БНР и БТА постоянно повтарят, че са независими и обективни

В ранния следобед днес се появи възвание, подписано от трима бивши премиери – Бойко Борисов, Иван Костов и Николай Денков, плюс още много общественици, в което се призовава да се подкрепи двойката Андрей Гюров – Георги Кандев.

Петък е ден, в който все още не е незаконно да се води агитация – включително и съвсем открита. Доказателство за това са многото медийни платени реклами днес, както и участия на самата им опонентка Илияна Йотова – в бТВ, при двойката Дачков-Карбовски и пр.

Дописката, в която – по наша скромна преценка – най-любопитната е подкрепата на лидера на доскорошната партия № 1 – Бойко Борисов, се появи в БТА. Само с името на Денков в заглавие, а на Бойко Борисов – в изредените. И в 17:57 ч.

В БНР – неотдавна поименно посочено „с пръстче“ като необективна медия от „гуруто“ на медийната политика на правителството – Иво Христов, новината не можахме да открием.

Същото е и в ръководената от Милена Милотинова БНТ – дадена от същия автор, като контрапункт за „добър пример“ (иначе Бойко Борисов явно не им е несимпатичен, защото има друг материал – как е обсъдил атаките с дронове в Черно море с евродепутати от Австрия, Германия и Полша – бел. ред.).

Явно обаче пълно едонимислие е завладяло и двете медии по темата. Излиза нещо интересно: че пресцентърът на самия връх на изпълнителната власт – Министерския съвет, може да пуска призиви за гласуване за Йотова, а държавните медии – не. Впрочем, и БТА пусна на 26 октомври цялата реч на Радев – да се гласува за Йотова.

Днес БНТ съобщи как има жалби от участник срещу Румевн Радев за агитация за участник… Без да се назоват имена, след което пуснаха какво е казал премиерът И днес.

Иначе фактът на съществуването на този документ е известен от днес – малко преди 14 ч.