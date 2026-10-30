30.10.2026 | 10:07

Излязоха още скандални факти за помилването на Петричкия Ескобар от Йотова

Всичко около Огнян Атанасов стана тайна в най-удобния за кандидат-президента момент

Колкото повече се опитват хората около президента Илияна Йотова да замажат случая с помилването на осъдения наркотрафикант Огнян Атанасов – Петричкия Ескобар, толкова повече скандални факти излизат наяве и опровергават защитната им теза. Още по-показателни са въпросите, на които президентството и министрите на Румен Радев не желаят да отговорят.

Кои са медицинските „светила“, обявили Атанасов за неизлечимо болен

От самото начало свитата около Йотова твърди, че решението й за помилване стъпва на експертизите на изтъкнати лекари, които са установили тежкото здравословно състояние на Атанасов, както и на комисията по помилването към институцията. Членовете и на двете комисии, кой знае защо, са дълбока тайна.

По Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС) към Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ има 7-членна комисия с 3-годишен мандат, която дава становище и заключения за всички затворници и арестанти. Тя се назначава от министъра на правосъдието, съгласувано с министъра на здравеопазването.

В една от последните официални позиции на президентството се обяснява, че Комисията по помилването е поискала и получила експертно становище от специалната медицинска комисия. „Заключението на медицинската комисия е изготвено след личното явяване на осъдения пред нея и след подробното запознаване с наличната медицинска документация. Констатирано е наличието на тежки заболявания на осъдения, съставляващи непосредствена опасност за здравето и живота му. Състоянието му изисква лечение в специализирано неврохирургично заведение, където да бъде под постоянно наблюдение“, казва президентството.

В разгара на предизборната кампания обаче депутатът от „Прогресивна България“ Петър Витанов най-после разкри в ефира на БНР имената на 7-членната комисия. И се оказа, че не става дума за „светила“, а за петима лекари от затворническите болници, един главен експерт от Министерството на здравеопазването и един лекар от ръководството на Националния център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ. „Това са хора, назначени 2022 г. от министър Надежда Йорданова“, заяви Витанов.

Витанов разкри още, че в медицинското становище пише, че има риск за живота на Огнян Атанасов, тъй като има аневризма в мозъка, прекарал е инсулт, има перитонит и е с тежко онкологично заболяване – левкемия, в четвърти стадий, което изисква прием в болница. И Йотова, и Витанов твърдят, че лекарите са препоръчали помилването, защото затворът застрашава живота на Атанасов.

Дори да оставим настрана фактът, че в момента на разглеждането на молбата, Атанасов отдавна се лекува извън затвора, е важно да се отбележи, че въпросната медицинска комисия няма за задача да преценява друго освен здравето на осъдения. Тя не може да предлага помилване. Това прави може да направи само комисията по помилванията в президентството. А указът се подписва от вицепрезидента.

Личните данни са тайна, когато на политиците им отърва

С идването на Румен Радев и Илияна Йотова членовете и на комисията по помилванията, които преди това бяха публично известни, бяха засекретени. Преди месец „Капитал“ поиска да научи имената им и получи отговор с инициали. Така разбрахме, че президентът И.М.Й. се консултира за помилванията с Л.П.Р, Ю.Д.Б., И.Д.Б., В.Й.К. и М.М.Г. От президентството обясняват това нелепо послание с невъзможността да предоставят лични данни по Закона за достъпа до обществена информация (ЗДОИ), но пък „в интерес на публичността и прозрачността“ ни дават исканите данни с „псевдонимизиране на имената“. Само броени дни по-рано от президентството предоставиха на „Сега“ имената на членовете на комисията, като така стана ясно, че в определен период тя е заседавала без кворум.

Законът за личните данни явно се прилага избирателно, особено в защита на Йотова. И затова Петър Витанов изчете имената на лекарите в медицинската комисия в национален ефир. Дори се стигна до комична ситуация – водещата на БНР няколко пъти се опита да го прекъсне, защото радиото ще бъде глобено, но Витанов „щедро“ обеща да плати глобата от джоба си.

Всичко останало вече „удобно“ е тайна

На 19 октомври Йотова сезира прокуратурата по казуса с помилването на Ескобар и прати цялата преписка там, което ще служи и за перфектното оправдание „следствена тайна“. 10 дни по-късно дори не е известно образувана ли е вече проверка или пък директно досъдебно производство и коя точно прокуратурата работи по случая.

Депутатът от ДБ Божидар Божанов е задал въпроси до няколко министри, свързани с Атанасов, за когото има запис как броени дни преди да бъде помилван, защото е на смъртно легло, се бие с друг лишен от свобода в затворническата болница.

Здравният министър министър Катя Ивкова е попитана дали прегледите/диагнозите на Атанасов са били въведени в Националната здравноинформационна система, колко прегледа са регистрирани за периода 2020 – 2022 г. Отговорът е, че това са специални лични данни и упражняването на парламентарен контрол не освобождава МЗ от задължението да ги пази.

На въпрос дали в МВР има сигнали за заплахи от Атанасов срещу лекари и техни близки и дали е бил той доброволен сътрудник на МВР, което би осигурило тежест на неговите заплахи, вътрешният министър Иван Демерджиев казва, че няма данни за жалби от граждани или лекари, насочени срещу Атанасов. И се позовава на Закона за защита на класифицираната информация, за да не отговори на другия въпрос.

Правосъдният министър Николай Найденов пише в своите отговори, че инцидентът в затворническата болница от 16.11.2022 г. „е документиран по установения ред чрез писмени документи и запис върху електронен носител. От събраните материали се констатира виновно поведение от страна на друго лице, участвало в конфликта. Преписката, ведно с диска, се съхраняват в отделно номенклатурно дело. За случая е уведомена СГП. Няма данни видеозаписът да е предоставян на външни органи и институции“. От отговора не става ясно дали боят е влязъл в досието на Атанасов.

Божанов пита и за прекъсването на присъдата на Атанасов. Министър Найденов обяснява, че той постъпва в затвора в Бобов дол на 22.07.2020 г. след екстрадиция от Гърция въз основа на Европейска заповед за арест. От 14.08.2020 г. е настанен в затворническата болница в София на лечение. Получени са 7 постановления на Софийската градска прокуратура, с които изпълнението на наказанието е било прекъсвано, тъй като лишеният от свобода е бил в тежко здравословно състояние, обуславящо лечение.

„След последното прекъсване и връщането му в затвора, на 27.08.2022 г. е настанен в затворническата болница за лекарско наблюдение във връзка с повишен медицински риск и с цел стриктен прием на поддържащо медикаментозно лечение и всекидневно наблюдение при ограничаване на рисковите фактори. В изпълнение на указ от 5 декември 2022 г. е освободен с помилване изцяло с остатъка от 15-годишната му присъда“.

Доротея Дачкова, Сега