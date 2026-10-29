29.10.2026 | 22:12

Йотова и Гюров се изпокараха за Украйна, Путин и „Боташ“ (видео)

Той одобрява президентските правомощия, а тя настоява за конституционни промени

Тече единственият предизборен дебат между кандидатите за държавен глава Илияна Йотова и Андрей Гюров. Диспутът е организиран от БНТ, водещ е Поли Златарева. Двамата ще се явят на балотаж в неделя, 1 ноември. Разликата между двамата от първия тур е само 42 719 действителни гласа, в полза на Йотова.

Противоречията между двамата проличаха от самото начало, когато водещата попита за тяхното обяснение за ниската избирателна активност. Гюров заяви, че хората са били плашени с война и врагове и обеща, че няма да прави същото. „Президентската институция е като пиано в хола – хората го заобикалят, но никой не свири на него“, каза той.

Йотова му възрази, че институцията е действала като „едно много добре акордирано пиано“. Тя обяви, че политическите сили, подкрепящи Гюров, са търсили подкрепата на ДПС за балотажа, и попита какво е било обещано на партията. „Никога не сме търсили подкрепа от партийни централи, от партийни лидери. Няма и да търсим“, увери Гюров.

За положението в Черно море Йотова заяви, че е поставила въпроса за безопасността на корабоплаването пред ООН, получила е поздравления от други държавни лидери за това и мислела, че ще получа одобрение в България. Като пример за действията си посочи свикването на КСНС, а в бъдеще препоръча да се свика среща за сигурността между шестте черноморски държави и те да договорят мораториум върху бойните действия.

Гюров я обвини, че се е разграничила от резолюция на ООН за прекратяване на военните действия – на което Йотова възрази, че не е ставало въпрос за резолюция. Според него КСНС е бил свикан прекалено късно, а е трябвало да се назове опасността и да се присъединим към системите на ЕС за защита от дронове и ракети, което правителството не направило. Йотова отвърна, че това е невярно, кабинетът присъединил страната към програмата за защита от дронове.

Що се отнася до разрешаването на конфликта в Украйна, Йотова заяви, че „наливането на средства и оръжия в Украйна води единствено и само до разрушения, до гибелта на хора – православни, славяни“. „Смяташе се, че мирът може да дойде чрез сила. А може да дойде само чрез преговори“, каза тя. Според нея няма как да накарат страна във война, като Русия, да седне на масата за преговори с ултиматуми.

Гюров поиска да узнае дали е бил потърсен президентът Путин, след като се говори за преговори. „Опитахте ли се да говорите с него, обадихте ли му се?“, обърна се той към Йотова. Тя му отвърна с обвинението, че без мандат от Народното събрание, е подписал военно споразумение с Украйна за 10 години, докато тя нямало да направи това, без да се допита до другите институции и гражданите. Каза и че споразумението допускало да бъдат пратени там български военни.

Опонентът й увери, че това е само рамково споразумение, на базата на което могат да бъдат подписани договори, които трябва да се одобрят от парламента. Той беше категоричен, че няма начин български войници да бъдат пратени в Украйна. А споразумението според него отваряло вратата към участието на България във възстановяването на Украйна. „Няма такова нещо в този документ“, отвърна рязко Йотова.

Той повдигна въпроса за липсата на ползи от споразумението с турската енергийна компания „Боташ“. Йотова обяви, че договорът е бил сключен, защото бившият премиер Кирил Петков и колегата му Асен Василев прекъснали за една нощ доставките на газ от Русия. „Боташ тепърва ще бъде полезен на българската държава“, увери тя. Гюров отвърна, че това е невярно – Русия е прекъснала газовите доставки. „Правителството има възможност да го направи полезен, но не виждаме нищо“, смята той.

Гюров намекна за бившия президент и настоящ премиер Румен Радев, като каза, че президентската институция беше използвана като трамплин за изпълнителната власт“. За правомощията на президента той заяви, че не би инициирал конституционни промени в тази посока и похвали „домовата книга“, че е свършила работата си. „В определени ситуации се получава така, че един човек да има цялата власт в държавата и това води до изкривявания, които 13 години ще плащаме“, защити той настоящия модел на служебното правителство, като отново напомни за договора с „Боташ“. „Тези промени внесоха този търсен баланс в Конституцията“, смята той и допълни, че държавният глава не се нуждае от повече правомощия, а сегашните трябва да бъдат използвани по-отговорно и активно.

Йотова контрира, че опонентът ѝ е станал премиер, благодарение на „домовата книга“, а сега и кандидат за президент. Договора с „Боташ“ тя определи като решение на служебно правителство и нападна Гюров, че е постъпил по същия начин, когато е подписал споразумението с Украйна. „Президентът има достатъчно правомощия. Но позорната домова книга трябва да бъде премахната“, отсече тя. По думите ѝ, трябва да се „огледат текстовете, така че президентът да има наистина избор, когато трябва да поеме тази отговорност“. И напомни, че в един момент никой не искаше отговорността за служебното правителство, включително и самата тя.

На въпрос за обвиненията срещу него, че води със себе си нова „сглобка“, Гюров само повтори, че няма разговори между него и партийни централи и лидери. Той увери, че е „независим кандидат“, дори че няма връзка между него и подкрепящите го партии.

Йотова заяви, че не вижда защо трябва да отговаря на въпрос дали с нея в президентството ще има концентрация на власт. „Това не е ваш въпрос, а на хората, които издигнаха г-н Гюров“, рязко каза тя на водещата. После обясни, че институциите не трябвало да воюват помежду си, а да работят заедно. Това каза във връзка с нападки на Гюров, че е пуснала без вето първия бюджет на кабинета „Радев“. Йотова защити бюджета и заяви, че ако го беше върнала на парламента, „съвсем щяхме да блокираме държавата“.